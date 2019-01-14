Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'den 12 yıl sonra yeni oyun

En son Michael Frayn’ın ödüllü eseri “Oyunun Oyunu”nu 2007’de Beşiktaş Kültür Merkezi’nde sahneye koyan Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, 12 yıl sonra "Vee Perde” adlı oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

Hidayet Erdinç’in yönettiği, dekorunu Barış Dinçel’in hazırladığı komedi oyunu 2 perdeden oluşuyor. Neil Simon’un “The Sunshine Boys” hikâyesinden yola çıkılarak iki komedyenin hayatını anlatan oyunda, geçmişten günümüze Türk temaşa sanatından örnekler verilecek.

Yeni bir tiyatro

Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, Bakırköy’de Sahne 74-Yasemin Yalçın Sahnesi’ni açmaya hazırlanıyor. Yıllarca ‘Sinema 74’ olarak hizmet veren binayı, ‘Sahne 74’ olarak sanatseverlerle buluşturacak olan çift, ”Amacımız burayı repertuvar tiyatrosu haline getirmek” diyor.