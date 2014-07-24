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Kültür-Sanat

Yasemin Yalçın, albümü 'Arasırabesk'i tanıttı

Yasemin Yalçın 'Arasırabesk' isimli albümüyle 70'lerin arabesk şarkılarını bir araya getirdi

24 Temmuz 2014 12:46

'Arasırabesk' adlı albümünde 70’lerin arabesk şarkılarını bir araya getiren oyuncu Yasemin Yalçın, "Güzel olan her şarkıyı söylerim ama en sevdiğim tarz bu” diyor.

Oyuncu Yasemin Yalçın, 'Arasırabesk' adlı albümünün tanıtımı için bir basın toplantısı düzenledi.

Yalçın’ı basın toplantısında; albümde emeği geçen Mazlum Çimen, Necip Ilgın, eşi İlyas İlbey ve kızları Eda ile Eylül de yalnız bırakmadı.

 

‘Hiç diyet yapmadım’

 

Milliyet gazetesinden Serkan Öztürk’ün haberine göre, sanatçı, albümün arabesk şarkılardan oluşmasıyla ilgili şöyle konuştu:

“Çocukluğumuzda minibüslerde çalan şarkılarla büyüyüp, gençliğimizi bu şarkılarla geçirdik. Güzel olan her şarkıyı söylerim ama arabeskin yeri bende ayrı; en sevdiğim tarz. Aslında türkü söyleyip, ağıt tarzı bozlak okumak da istiyorum. Ama arabesk müzikle birlikte olmayacağını düşündüğümüz için onu erteledik.”

Yalçın, “Son dönemde Zara ve Ata Demirer’in çıkardığı arabesk albümlerine rakip misiniz?” diye sorulunca “İki ismi de çok beğeniyorum” demekle yetindi.

Yasemin Yalçın, “Güzelliğinizi albüme mi borçluyuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Hiçbir hazırlık yapmadım. İnsan nasıl mutluysa öyle kalmalı. Hayatım boyunca diyet yapmadım. Biraz kendine güven ve iç güzellik meselesi. Her zamanki gibi güzelim.”

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