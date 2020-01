Yasemin Mori 13 Aralık'ta Salon’da

Özgün vokaliyle Yasemin Mori, 13 Aralık Cuma gecesi, pop müzik etkili, tempolu şarkılarıyla Cumartesi gecesinin temposunu artırmaya yardımcı olacak Is Tropical ise, 14 Aralık Cumartesi gecesi Salon takipçileriyle buluşacak.

Yasemin Mori 13 Aralık Cuma Gecesi Salon’da

Özgün vokaliyle Yasemin Mori, 13 Aralık Cuma gecesi Salon sahnesinde olacak. Küçük yaşlardan beri müzik ve sahne sanatlarıyla ilgilenen Yasemin Mori, ülke çapında büyük ses getiren ilk albümü Hayvanlar’ı 2008 yılında yayınlandı. Tüm söz ve bestelerin kendine ait olduğu Hayvanlar’da özgün vokali ve eğlenceli şarkılarıyla dikkat çeken Yasemin Mori, bu albümüyle hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaştı. Dört yıl ara verdikten sonra 2012 yılında Deli Bando’yu yayımlayan Yasemin Mori, bu albümü için Korhan Futacı ve Kara Orkestra ve Boğaziçi Caz Korosu ile çalıştı. Özgün vokaliyle kendisini ve müziğini yeniden hatırlatan Mori, bu albümünün ilk konserini Salon’da vermişti.

Bugüne kadar 60’a yakın konser veren Yasemin Mori, 13 Aralık Çarşamba gecesi saat 22.30’da tekrar Salon takipçileriyle buluşacak.

Tempolu Dans Şarkılarıyla Is Tropical 14 Aralık Cumartesi Salon Sahnesinde

2009 yılında Londra'da kurulan İngiliz indietronica ve new rave üçlüsü Is Tropical, 14 Aralık Cumartesi gecesi Salon’a konuk oluyor. 2009 yılında çıkardıkları ilk single When O’ When‘le dikkatleri üstüne çeken Is Tropical, Native to isimli ilk albümlerini 2011 yılında yayımladılar. The Greeks videosuyla milyonlarca izleyiciye ulaşan grup, 2012 yılında Avrupa, ABD ve Uzak Doğu’yu turladı. İkinci albümleri I'm Leaving’i Mayıs 2013'te dinleyicilerle buluşturan grubun albümden önce yayımlanan "Dancing Anymore" ise çoktan "hit şarkı" mertebesine ulaştı.

Pop müzik etkili, tempolu şarkılarıyla Cumartesi gecesinin temposunu artırmaya yardımcı olacak Is Tropical, 14 Aralık Cumartesi gecesi saat 22.30’da Salon takipçileriyle buluşacak.