Yasemin Merih Alparslan, UÜ'de öğrencilerle buluştu

Gürkan DURAL- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- DOĞAN TV İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yasemin Merih Alparslan, öğrencilerin kendilerine yatırım yapması gerektiğini belirterek, \"En büyük önereceğim şey bu, sakın sadece okulu iyi notlarla geçtim diye düşünmesin, okul dışında da birçok faaliyetle kendisine yatırım yapması lazım\" dedi.

Uludağ Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Topluluğu’nun düzenlediği HR Summit18’e, Doğan TV İnsan Kaynakları Grup Başkanı Yasemin Merih Alparslan katıldı. Söyleşi öncesi basının sorularını yanıtlayan Alparslan, insan kaynakları ve öğrencilerin bu alanda kendilerini nasıl geliştirebileceği ile ilgili bilgiler verdi.

Üniversitelerde öğrencilerle mümkün oldukça buluşmayı arzu ettiğini belirten Yasemin Merih Alparslan, “Bizler deneyimli kişileriz, dolayısıyla yaşamış olduğumuz tecrübelerden, yeni nesle bir şeyler anlatıyor olmamız lazım ki; onların gelişimine katkıda bulunalım. Aynı zamanda onlardan da beslendiğimi düşünüyorum. Çünkü gelen sorulardan trend neler var, öğrenciler neler konuşuyor, bunları görüyoruz. Artık çalışma hayatımızın içerisinde, bu üniversite öğrencileri okullarını bitirmek üzereler ve iş hayatlarına geldikleri zaman bizimle beraber çalışıyor olacaklar. O yüzden, onları anlamak adına geri beslemede bulunduğu için, bu tür ortamlarda konuşmayı seviyorum” dedi.

\'ÖĞRENCİLERİN KENDİSİNE YATIRIM YAPMASI LAZIM\'

Üniversite döneminin öğrenciler için çok önemli olduğunu, bu dönemde kendilerine yatırım yapmaları gerektiğinin altını çizen Alparslan, “Öğrenciler çok fazla staj yapıp, kendi farkındalığını yükseltip, neyi isteyip, neyi istemediğini anlamalı. Bir bavulu var diye düşünmeli ve o bavulun içerisine networking sayesinde tanıştığı insanlar varsa onları koymalı, kendini lisan anlamında geliştirmeli, neler yapabileceğini görmeli, bir sürü fabrikalar, işyerlerini ziyaret edip, bir sürü insanla tanışmalı ki; sonrasında kendisi neyi istiyor ya da neyi istemiyor, bunu anlıyor olması lazım. En büyük önereceğim şey bu, sakın sadece okulu iyi notlarla geçtim diye düşünmesin, okul dışında da birçok faaliyetle kendisine yatırım yapması lazım diye düşünüyorum” diye konuştu.

\'BİR TANE HAYATIMIZ VAR, MUTLU OLMAK ZORUNDAYIZ\'

“Başarılı olduğunuz zaman mutlu oluyorsunuz, çünkü mutluluk kendi koyduğunuz hedefe ulaşma beceriniz, ama önemli olan mutluluğun sürdürülebilir olması” ifadelerini kullanan Alparslan, şunları söyledi:

“Sadece başarılı olmak, mutlu olmanıza yetmiyor. Başka şeyler de yapmanız lazım. Hayatta 360 derece düşünmeniz lazım. Sadece iş başarısı değil, özel hayat ve sosyal yaşamda başarı, kendinize zaman ayırabilmeniz, kendi farkındalığınızın yüksek olması, bütün hepsini yapabiliyorsanız o zaman sürdürülebilir mutlu bir birey oluyorsunuz, bir tane hayatımız var, o yüzden mutlu olmak zorundayız.”

\'YENİ KUŞAK İTİRAZ EDİYOR\'

Ardından üniversite öğrencilerine deneyimlerini aktaran Yasemin Merih Alparslan, kuşak çatışmalarını ele alarak, “Baby boomer diye bir kuşak var, arkasından X geldi, şu anda Y’ler çalışma hayatının içerisinde. Çok yakın bir tarihte Z kuşağı geliyor. Bundan sonraki kuşağın ismi de alfa. 2030 yılına geldiğimizde 5 kuşak bir arada çalışıyor olacağız. Şu anda Y’ler gelirken, iş hayatında özellikle İK’cılarda büyük çalışmalar oldu. Çünkü X kuşağı için önemli olan işimiz öncelikliydi, biz yaşamak için çalışan nesiliz, ama Y kuşağındaki siz gençler, iş ve yaşam dengesine inanılmaz önem veriyorlar. Bize müdürümüz bir şey söylediği zaman, onu emir kabul edip, hemen yapmamız gerektiğini düşünürdük, ama şimdiki kuşak önce bir süzgeçten geçiriyor, eğer yorumu varsa onu yapıyor, itiraz edecekse ediyor, tabii ki çok daha sağlıklı ama yeni gelen neslin de üst tarafta olan kişilerle nasıl iletişim kuracağını öğrenmesi lazım. Çalışan mutlu olursa, şirket mutlu ve karlı olur” dedi.

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