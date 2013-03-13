Yasemin Çongar "Ex Libris" köşesi ile yarın T24'te

Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcılğı görevinden 14 Aralık'ta istifa eden Yasemin Çongar, büyük ilgi gören "Ex Libris" köşesi ile yarın T24'te olacak.

Yasemin Çongar, "Ex Libris" adlı blogunda edebiyat yazıları yazacak.

Portre: Yasemin Çongar

22 Aralık 1966'da doğan Yasemin Çongar, 1995'te kaybettiğimiz piyanist Gülay Uğurata ile eski Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Behiç Çongar'ın kızı.

Liseyi ABD'de bitiren Çongar, gazeteciliğe 1984'te, ANKA Haber Ajansı'nda başladı. Gazetecilik yaparken Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat Bölümü'nden mezun oldu. ABD'deki Georgetown Üniversitesi'nden Amerikan Etüdleri alanında master derecesi aldı.

Mülkiye'de öğrenci derneği çevresindeki siyasal etkinliklere de katılan Çongar, Behice Boran'ın liderliğindeki Türkiye İşçi Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Yarın ile Bilim ve Sanat dergilerinde de yazdı.

Çongar, ANKA'daki diplomasi muhabirliği görevinden sonra Hasan Cemal'in yönetimindeki Cumhuriyet Gazetesi'ne geçti. 1990'ların başında Londra'ya giderek BBC'de çalıştı.

Londra'dan Türkiye'ye dönünce bir süre İstanbul'da Strateji-Mori araştırma şirketinde yöneticilik yaptı, daha sonra Yeni Yüzyıl gazetesini hazırlayan ekibe katıldı. Çongar daha sonra, Genel Yayın Yönetmeni olduğu sırada Ufuk Güldemir'in teklifi üzerine Milliyet'e geçti.

Milliyet'te Washington Telsilciliği'nin yanı sıra "Yıldızlar Çizgiler ve Ötesi" başlıklı köşesinde haftalık yazılar kaleme alan Çongar, haber ve analizlerinin yanı sıra Orhan Pamuk, Paul Auster ve Salman Rüşdi gibi dünyanın önde gelen yazarlarıyla önemli röportajlara imza attı. Wikileaks belgelerini yayımlayan Jullian Assange ile Türkiye'den röportaj yapan tek gazeteci de Çongar oldu.

Yasemin Çongar, Taraf gazetesini yönetirken "Ex Libris: Dünya Bunları Okuyor" başlıklı köşede cumartesi günleri yayımlanan deneme üslubundaki edebiyat yazılarıyla da büyük bir beğeni topladı. Çongar'ın, Türkiye basınında eşine çok rastlanmayan edebiyat yazıları "Çok Sevdiklerimiz, Yarım Bıraktıklarımız" (Alkım Yayınları) ve "İnşaata Girmek Tehlikeli ve Mübahtır" (Everest Yayınları) adlı kitaplarda bir araya getirildi.