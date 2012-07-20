T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Yasemin Çongar, 'Artık sır değil' dedi, WikiLeaks belgeleri kitap oldu

Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar'ın WikiLeaks belgelerinden yararlanarak yazdığı Artık Sır Değil, bugün piyasaya çıktı

20 Temmuz 2012 19:26

Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar'ın Hemen Kitap'tan çıkan 'Artık Sır Değil' isimli kitabı, bugün raflardaki yerini aldı. WikiLeaks'ın elde ettiği 11 bin Amerikan belgesinden yararlanılarak hazırlan kitapta, ilk kez açıklanan orijinal belgeler yer alıyor!

Çongar’ın WikiLeaks’ın kurucusu Julian Assange ile bir yıl önce İngiltere’nin küçük bir kasabasında Ellingham Malikanesi’nde yaptığı çok özel bir görüşmeye de yer veren kitap, 10 bin adet basıldı.

Derin Devlet, MGK, Genelkurmay, Jitem ve Ergenekon konularında son derece şaşırtıcı belgelerin yer aldığı kitapta; Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül hakkında da ilk kez açıklanan belgeler bulunuyor.

Ilımlı İslam ve Fethullah Gülen cemaati hakkında da belgelere yer veren kitap; Kürt siyasetini ve başta Leyla Zana olmak üzere siyasi aktörlerini de Amerikalı diplomatların orijinal kriptolarıyla sayfalarına taşımış.

Hrant Dink ve Orhan Pamuk gibi kişisel dosyaların da bulunduğu kitap ilerleyen bölümlerde sınırların dışına da çıkıp; Irak Savaşı, Çuval olayı, İsrail, Suriye ve Avrupa Birliği hakkında da ilk kez açıklanan Amerikan belgelerine sahip.

Kitabın şaşırtan sürprizi, son sayfalarına taşınmış. Amerikalı diplomatların üstlerine “Ankara” kod adıyla geçtikleri kriptoların bire-bir İngilizce kopyaları, son sayfalarda okuyucuya sunulmuş. 

ETİKETLER

wikileaksyasemin çongar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24