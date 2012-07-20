Yasemin Çongar, 'Artık sır değil' dedi, WikiLeaks belgeleri kitap oldu

Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Yasemin Çongar'ın Hemen Kitap'tan çıkan 'Artık Sır Değil' isimli kitabı, bugün raflardaki yerini aldı. WikiLeaks'ın elde ettiği 11 bin Amerikan belgesinden yararlanılarak hazırlan kitapta, ilk kez açıklanan orijinal belgeler yer alıyor!

Çongar’ın WikiLeaks’ın kurucusu Julian Assange ile bir yıl önce İngiltere’nin küçük bir kasabasında Ellingham Malikanesi’nde yaptığı çok özel bir görüşmeye de yer veren kitap, 10 bin adet basıldı.

Derin Devlet, MGK, Genelkurmay, Jitem ve Ergenekon konularında son derece şaşırtıcı belgelerin yer aldığı kitapta; Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül hakkında da ilk kez açıklanan belgeler bulunuyor.

Ilımlı İslam ve Fethullah Gülen cemaati hakkında da belgelere yer veren kitap; Kürt siyasetini ve başta Leyla Zana olmak üzere siyasi aktörlerini de Amerikalı diplomatların orijinal kriptolarıyla sayfalarına taşımış.

Hrant Dink ve Orhan Pamuk gibi kişisel dosyaların da bulunduğu kitap ilerleyen bölümlerde sınırların dışına da çıkıp; Irak Savaşı, Çuval olayı, İsrail, Suriye ve Avrupa Birliği hakkında da ilk kez açıklanan Amerikan belgelerine sahip.

Kitabın şaşırtan sürprizi, son sayfalarına taşınmış. Amerikalı diplomatların üstlerine “Ankara” kod adıyla geçtikleri kriptoların bire-bir İngilizce kopyaları, son sayfalarda okuyucuya sunulmuş.