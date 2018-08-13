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Spor

Yasemin Can'dan Avrupa üçüncülüğü

Ercan ATA / BERLİN (DHA) - Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın son gününde milli atlet Yasemin Can, 5 bin metrede Avrupa üçüncüsü oldu

13 Ağustos 2018 01:30

Ercan ATA / BERLİN (DHA) - Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nın son gününde milli atlet Yasemin Can, 5 bin metrede Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli atlet Yasemin Can, Almanya\'nın başkenti Berlin\'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nda 5 bin metrede madalya çıkarmayı bildi. Geçirdiği ağır hastalık sonrasında sadece 20 günlük antrenmanla geldiği Berlin\'de 10 bin metre yarışını beşinci tamamlayan 21 yaşındaki milli yıldız, 5 bin metre mücadelesinde ise Avrupa üçüncüsü oldu. Yasemin, Hollandalı Sifan Hassan tarafından şampiyona rekorunun kırıldığı yarışta Yasemin Can, üçüncü sırada finişi görerek podyuma çıktı.
Yarışı 14:57.63 ile üçüncü sırada tamamlayan Yasemin, adını ilk üçe yazdırmayı başarırken, kariyerinde beşinci kez bu mesafede 15 dakikanın altında yarış tamamladı.

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