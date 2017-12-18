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Dünya

Yasemin Almanya Schwabach güzeli seçildi

Taner Tüzün, Nürnberg, 18 Aralık, (DHA)- Almanya’nın altın şehri olarak anılan  Nürnberg yakınlarındaki Schwabach kentinde ilk kez yapılan güzellik yarışmasında, 24 Yaşındaki Yasemin Schmidt, birinci seçilerek tacını taktı

18 Aralık 2017 19:09

Taner Tüzün, Nürnberg, 18 Aralık, (DHA)- Almanya’nın altın şehri olarak anılan  Nürnberg yakınlarındaki Schwabach kentinde ilk kez yapılan güzellik yarışmasında, 24 Yaşındaki Yasemin Schmidt, birinci seçilerek tacını taktı. Finale kalan 12 yarışmacı içinde jüriden en fazla oyu alan Yasemin’in annesi Türk, babası Alman.

Miss Roth unvanı da var

Yasemin Schmidt, daha önce de 2015 yılında Miss Roth unvanını alarak güzelliğini tescil ettirmişti. Yasemin yine Miss Bamberg ile Miss Franken 3.güzelliği bulunuyor. Yaseminin hobileri arasında Modellik, model koçluğu, oyunculuk bale ve yazarlık bulunuyor.

Kitap yazdı

Yasemin’in Almanca yazdığı “Natürlich nur İCH“ adlı bir kitabı bulunuyor. Kitabında   kendisine ve özellikle Türklere karşı ön yargı ve anılarını anlatıyor. Yasemin, küçüklüğünde, esmer oluşu kahverengi  göz ve saçlarının bulunması, yarı Türk, yarı Alman olması dolayısıyla ayrımcılığa uğradığını anlatıyor. Bu yüzden bir müddet Annesinin memleketi  İzmir’de yaşadığını ve orada okula gittiğini dillendiren Yasemin Scmidt, dönüşünde ise sorun yaşamadığını yazmış.

 

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