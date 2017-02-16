Yasemin Allen'in veda partisinde neler yaşandı?

Habertürk yazarı Esin Övet, ABD'ye yerleşme kararı alan oyuncu Yasemin Allen'ın, Türkiye'deki son gününde verdiği veda partisini yazdı. Hollywood’da yer almak isteyen Allen, Los Angeles’a yerleşecek ve orada eğitimlere katılacak.

Dostlarıyla son kez bir araya gelen Allen'ın büyük bir veda partisi verdiğini ve gecede yaşananları yazan Övet, "Belki de planlarını gerçekleştirir ve kimsenin yapamadığını yapıp Hollywood’da yerini alır. Bunu daha önce ülkede deneyen çok oldu" diye yazdı.

Esin Övet'in, "Yasemin, Los Angeles’a yerleşiyor" başlığıyla yayımlanan (16 Şubat 2017) yazısı şöyle:

“En son bir ödül töreninde karşılaşmıştık Yasemin Allen’le.

Los Angeles’a yerleşeceğinden bahsetmiş ve “İngilizce konuşmak, hatta İngilizce rol yapmak istiyorum. Workshop’lara katılacağım, bazı eğitimlerden geçeceğim. Kendime biraz yatırım yapacağım” demişti.

Önceki gün de büyük bir veda partisi verdi Klein’in üst katındaki Flamme’de.

BPC tarafından düzenlenen gecede dostlarıyla son kez bir araya gelen Yasemin için özel vokal performans sergilendi ve DJ kabinine de Aksak, Candaş Baş ve Gazali geçti.

Güzel gece sonrasında Los Angeles’a giden Yasemin, uzun bir süre Türkiye’de olamayacak.

Belki de planlarını gerçekleştirir ve kimsenin yapamadığını yapıp Hollywood’da yerini alır.

Bunu daha önce ülkede deneyen çok oldu.

Yılmaz Erdoğan, Los Angeles’ta bir şirket bile kurdu. Sinema dünyasına adım atmak, hatta oyuncular yetiştirmek için.

Meltem Cumbul yıllarca Los Angeles’ta yaşadı.

Kenan Doğulu’nun da bir müzik şirketi vardı. Hatta Los Angeles’ta müzik dünyasının kapısını aralamak üzereydi. Ama şimdiye kadar oralarda yaşayıp o kapıları açan çok olmadı. Belki buna Yasemin çok yaklaşır, belli mi olur?”