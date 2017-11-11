Yasemin Adar'dan o tweete yalanlama

Milli güreşçi Yasemin Adar, "Milli güreşçi tacizcisine yumruk attı, sosyal medyadan duyurdu" haberlerini yalanlayarak, söz konusu Twitter hesabının kendisine ait olmadığın açıkladı.

Sadece Instagram ve Facebook hesabı olduğunu belirten Adar, "Böyle bir Twitter hesabım yoktur. Yalan yanlış şeyler paylaşıp insanları kandırıp gündem yaratmak isteyen sahte hesaptır. Lütfen yalanlarına ortak olmasın" dedi.

'Yaseminadarr' adlı sahte Twitter hesabından "Adamın biri sarkıntılık yaptı bende yumruğu çaktım ağzına hastanelik olmuş şikayetci olmuş sorun değil o yumrugu tüm kadınlar adına attım" açılaması yapılmıştı.