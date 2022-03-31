Yasemin Adar Yiğit 5’inci kez Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda final maçına çıkan Yasemin Adar Yiğit, Estonyalı rakibini yenerek altın madalya kazandı.

Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar Yiğit, Türkiye’nin bu şampiyonadaki 4’üncü altın madalyasını almak için Estonyalı Epp Maee ile mindere çıktı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan Yasemin, Avrupa şampiyonu oldu. Yasemin Adar Yiğit, bu sonuçla kariyerindeki 5’inci Avrupa şampiyonluğunu da elde etmiş oldu.

Yasemin Adar Yiğit, final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İlklerin kadını olduğum için bir ilki daha başardım" diyen Yasemin, şu ifadeleri kullandı:

"Takım halinde de ilkleri başarıyoruz"

"5. kez Avrupa şampiyonu oldum, çok mutluyum ve gururluyum. Takım halinde de ilkleri başarıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda ilk kez 3 finalimiz var, daha önce en fazla 2 finalimiz vardı. 50 kiloda Evin ile çok güzel bir çok güzel bir başlangıç yaptık. O da şampiyon oldu. İstiklal Marşı'yla açılışı yaptık, İstiklal Marşı'yla kapanışı yapacağız. Ekran başında bizleri izleyen, dua eden herkesten Allah razı olsun."