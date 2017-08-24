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Spor

Yasemin Adar dünya şampiyonu oldu

Milli güreşçi, Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kilo finalinde Vasilisa Marzaliuk'u 5-4 mağlup ederek altın madalya kazandı Yasemin Adar: "Kendimle gurur duyuyorum" PARİS, (DHA) Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınl

24 Ağustos 2017 02:24

Milli güreşçi, Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kilo finalinde Vasilisa Marzaliuk\'u 5-4 mağlup ederek altın madalya kazandı

Yasemin Adar: \"Kendimle gurur duyuyorum\"

PARİS, (DHA)

Fransa\'nın Paris kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda kadınlar 75 kiloda mücadele eden Yasemin Adar, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk\'u 5-4 mağlup ederek, altın madalya kazandı.
Şampiyonada finale çıkarak dünya şampiyonalarında finale çıkan ilk Türk kadın güreşçi olan Yasemin, Belaruslu rakibi Marzaliuk ile finalde kozlarını paylaştı. Mücadeleye 2-0 önde başlayan milli güreşçi, daha sonra rakibinin 4 puan almasına engel olamadı. 4-2 gerideyken 2 puan kazanan Yasemin, Belaruslu sporcunun antrenörünün itirazının reddedilmesiyle 1 puan daha aldı ve maçı 5-4\'lük üstünlükle tamamladı.
Dünya şampiyonluğuna ulaşan Yasemin, Türkiye\'nin kadınlarda dünya şampiyonluğu sevinci yaşayan ilk güreşçisi olmayı başardı.
MİNDERDE EVLİLİK TEKLİFİ
Final mücadelesini kazanmasının ardından Türk bayrağı ile salonda tur atan Yasemin Adar, mindere çiçek ve yüzükle çıkan Erdem Yiğit\'ten evlilik teklifi aldı. Teklifi kabul eden milli güreşçi, yüzüğü parmağına taktı.
ADAR: \"KENDİMLE GURUR DUYUYORUM\"
Yasemin Adar, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Çok mutlu olduğunu söyleyen Yasemin, \"Bu sevinci Türk halkına yaşattığım için kendimle gurur duyuyorum. Hep tarih yazmak bana nasip oldu. Burada dünya şampiyonu olarak bir tarih yazdım. Üzerimde emeği olan tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Eminim beni izlediler. Onların dualarını hissettim. Allah hepsinden razı olsun. Hedefimiz şimdi olimpiyatlar. Olimpiyatlarda da altın madalya alırız ve inşallah bir tarih daha yazarız\" dedi.

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