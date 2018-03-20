YASED: Sürdürülebilir büyüme için yapısal reformlara devam edilmeli

İstanbul, 20 Mart (DHA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, 2017’de gerçekleşen büyüme ve Türkiye ekonomisine yönelik pozitif algının sürmesi için, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına hız kesmeden devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ülke ekonomisinin küresel rekabet gücünün sürdürülebilir bir şekilde artırılması için çalışmalar yürüten Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (ISPAT) Başkanı Arda Ermut ile 19 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da bir araya geldi.

Toplantıda yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde yapısal ve sektörel bazda çözümler, yatırımların kârlılık ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak öneriler ve özellikle; mevzuat ve uygulama ile ilgili somut aksiyonlar masaya yatırıldı.

YASED Başkanı Ahmet Erdem, 2017’de gerçekleşen ekonomik büyüme ve Türkiye ekonomisine yönelik pozitif algının sürmesi için, yapısal reformlara hız kesmeden devam edilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

\"Dünya ekonomisinde önemli değişimler yaşanıyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki dengeler yeniden şekilleniyor.

\"Böyle bir konjonktürde, ülkemizin büyüme potansiyelini artıracak ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak olan yapısal reformların devamı büyük önem taşıyor.

\"Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tarafından yayınlanan Dünya Yatırım Raporu’nun ilk geçici verilerine göre; 2017 yılında yüzde 16 düşüşle 1.5 trilyon dolara gerileyen küresel doğrudan yatırımların 2018 yılında tekrar 2016 seviyesine dönerek 1.8 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

\"Türkiye, geçen yıl en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldı. Bu büyümede hükümetin ekonomik gelişmeyi desteklemek amacıyla aldığı önlemlerin rolü büyük oldu.

\"Büyümenin hızlandırılmasını, istihdamın artırılmasını ve gelir dağılımının iyileştirilmesini amaçlayan desteklerin devam etmesi ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor.

\"Uluslararası yatırımcıların, Türkiye’nin potansiyeline olan inançları tam, bakış açıları uzun vadelidir.

\"YASED olarak, yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi, ülkemizin küresel arenada bir cazibe merkezi olabilmesi ve yatırımların verimliliklerinin artırılması için yapılacak tüm yapısal reformları ve çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz.\"

YASED Yönetim Kurulu Üyeleri ve Çalışma Grubu Başkanları’nın katılımıyla Türkiye’de iş ve yatırım yapmayı daha kolay ve cazip hale getirecek önerilerin paylaşıldığı toplantıda konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Ziya Altunyaldız; Türkiye ekonomisinin her türlü olumsuz senaryoya rağmen başarılı bir 2017 yılı geçirdiğini belirterek 2017 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme oranını yakalayacağını ve G20 ve OECD ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen ekonomi olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Türkiye’nin yatırım ortamı üzerinde bir sunum gerçekleştiren Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut da, \"Türkiye, son 15 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde önemli reformlar gerçekleştirerek, yatırım ortamını ciddi bir şekilde iyileştirdi ve bunun bir neticesi olarak önemli tutarlarda uluslararası doğrudan yatırım çekti\" dedi. (Fotoğraflı)