‘Yaşayan Tarih Hisar İçi' ile eski Bursa günümüze taşınacak

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da Osmangazi Belediyesi, ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesi ile eski Bursa’nın otantik yaşamını günümüze taşıyor.

Osmangazi Belediyesi, Hisar İçi\'nin yaşayan bir tarih olarak korunup yaşatılması ve eski Bursa’nın ortaya çıkartılması için yürüttüğü ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesini başarılı şekilde sürdürüyor. Bölgede ilk olarak 2014 yılında hayata geçirdiği Hisar Arkeopark Projesi ile çalışmalara başlayan Belediye, proje kapsamında kentin binlerce yıllık tarihini gün yüzüne çıkardı. Çalışmalardan dolayı büyük memnuniyet duyan Hisar Kaleiçi Turizm Kültür ve Dayanışma Derneği (HKTKDD) Başkanı Ahmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Dündar’ı ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

‘BÖLGE BURSA İÇİN ÖNEMLİ’

Dernek Başkanı Aydın, çalışmaların bölgenin çehresini değiştirdiğini ifade ederek, \"Bölgenin hak ettiği değere kavuşması için yürütülen sokak sağlıklaştırma ve zemin yenileme çalışmaları ile Arkeopark ve Filiboz Mescidi gibi yatırımlar, tarihi dokuyu ortaya çıkaran son derece başarılı çalışmalar. Bu bölgenin yeniden eski ihtişamlı günlerine dönmesi, Bursa’nın tarih ve kültür turizmi açısından da son derece önemli. Bölgenin ayağa kalkması, kültür ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyel olacaktır. Bursa\'ya gelen yerli ve yabancı konuklar, sadece cami ve türbeleri değil, bu sayede Bursa\'nın tarihi dokusunu yansıtan bir yaşam merkezini de gezip tanıma fırsatı bulmuş olacak. Tüm bunlar Başkanımız Mustafa Dündar’ın çalışmaları sayesinde gerçekleşiyor. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz\" dedi.

Başkan Dündar da, Aydın ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, \"Hisar tarihi şehir. Tüm dünya kentlerinde ‘eski şehir’ olarak tabir edilen noktalar var. En çok turist bu bölgelere gelir. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’nın ‘eski şehri’ olan Hisar bölgesini önemsiyoruz\" diye konuştu.



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