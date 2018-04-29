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BBC Türkçe

Yaşayan Ölülerin Gecesi filminin yönetmeni Romero hayatını kaybetti

Zombi film ve dizi akımına ilham veren ABD'li yönetmen George A. Romero, akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Romero, 1968'de sinemalarda gösterilen ve sinemaseverlerin kült korku filmler arşivinden çıkan Yaşayan Ölülerin Gecesi'nin yönetmeni.

29 Nisan 2018 20:30

60 ve 70'li yıllarda Yaşayan Ölülerin Gecesi gibi birçok kült korku filmine imza atan ABD'li yönetmen George A. Romero, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri Chris Roe, Romero'nun akciğer kanserine karşı "kısa ama sert" bir mücadele verdiğini söyledi.

Romero, "zombi" dizi ve filmleri olarak bilinen türü başlatan kişi olarak tanınıyor.

1968'de zombi film serisinin bir parçası olan Yaşayan Ölülerin Gecesi'ni yönetti. Aynı zamanda filmin senaryo yazarlarından biriydi.

O dönemde film, aşırı korkunç olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Ancak korku ve zombi filmlerine onlarca yıl ilham veren kült klasik filmlerden olmayı da başardı.

Film için "zombi" tanımı kullanılmasa da, yeniden canlanan yamyamvari cesetlerin anlatıldığı ilk filmdi.

Daha önceki filmlerde zombiler, vudu büyüsü yapılmış yaşayan insanlar olarak tasvir ediliyordu.

Sadece 114 bin dolarlık bütçesine rağmen film, 30 milyon dolar hasılat elde etti.

Romero 1971'de romantik komedi filmi There's Always Vanilla'yı, 1978'de vampir filmi Martin'i ve 1982'de Stephen King'in romanından uyarlanan Creepshow'u (Korku Şovu) yönetti.

1978'de beyazperdede gösterilen Ölülerin Şafağı filmi ise, 40 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek yönetmenin gişelerdeki en büyük başarısı oldu.

Gerilim ve korku romanlarıyla ünlü yazar Stephen King, Twitter'dan paylaştığı mesajında "En beğendiğim ortağım ve eski iyi dostum George Romero'nun öldüğünü öğrenmekten üzüntü duyuyorum. George, senin gibisi bir daha gelmeyecek" dedi.

Menajeri de Romero'nun eşi ve kızı yanı başındayken, huzurlu bir şekilde hayata gözlerini yumduğunu söyledi.

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