T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

'Yaşayan fosil' baba oldu

Yeni Zelanda'ya özgü ender rastlanan sürüngen türü olan bir tuatara, 111 yaşında büyük olasılıkla ilk kez baba oldu

26 Ocak 2009 02:00

Yeni Zelanda'ya özgü ender rastlanan sürüngen türü olan bir tuatara, 111 yaşında büyük olasılıkla ilk kez baba oldu.

Kertenkeleye benzeyen Henry isimli tuataranın bakıcıları, 40 yıldır ellerinde bulunan hayvanın bu süre zarfında hiçbir dişiye ilgi göstermediğini, ancak geçen Haziran'da 80 yaşındaki Mildred ile çiftleştikten sonra dişinin yumurtladığı 11 yumurtanın çatladığını belirttiler.

1970'te Invercargill'in South Island kentinde bulunan Southland Müzesi'ne getirilen Henry'nin ilk kez baba olduğunu tahmin ettiklerini söyleyen bakıcıları, sürüngenin karnından bir süre önce bir tümörün alınmasının ardından yaşama gücünün ve enerjisinin arttığını kaydettiler.

Saldırganlığıyla meşhur Henry'yi uzun yıllardır yalnız tutmak zorunda kaldıklarını belirten müzenin yetkilileri, Yeni Zelanda'ya özgü bir tür olan ve "yaşayan fosil" olarak adlandırılan tuataralardan müzede bulunanların daha önce de yumurtladıklarını, ancak Henry'nin yumurtalarının çok özel olduğunu ifade ettiler.

Müzede 70 kadar tuatara bulunduğu ve şu anda üç dişi ile çok uyumlu şekilde yaşayan Henry'nin ileride başka yavrularının da olabileceği belirtiliyor.

Diğer sürüngenlerle karşılaştırıldığında çok uzun ömürlü olan tuataralar, dinozorlarla birlikte 200 milyon yıl önce Dünya'da bulunan sürüngen türü ailesinin yaşayan son üyeleri.

Tuatarayı diğer sürüngenlerden ayıran özelliği başının üzerinde ince bir deriyle kaplı üçüncü bir göz bulunması.

Tuatara üzerinde araştırma yapan ve bu üçüncü gözün görme işlevinin olmadığını bulan bilim adamları, bu üçüncü gözü tuataraların, güneşin pozisyonundan yola çıkarak yön bulmak için bir pusula gibi kullandıklarını tespit etmişlerdi.

Sürüngenler çoğunlukla hareket edebilmek için en az 20 santigrat derecelik ortam sıcaklığına ihtiyaç duyarlarken, tuataralar soğuk havaya pek aldırış etmiyorlar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24