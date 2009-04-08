Yaşayan en yaşlı insan

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre ‘dünyanın yaşayan en yaşlı insanı’ unvanını taşıyan Gertrude Baines, 115. doğum gününü ABD’nin Los Angeles kentinde bir hastanede kutladı.



Kayıtlara göre, 1894’te Amerikan iç savaşından iki yıl önce ve muhtemelen köle olarak kullanılan bir ailede doğan siyah Baines’in yaşgünü hediyesi ABD Başkanı Barack Obama’dan gelen bir mektup, pasta ve müzik oldu.

Daha önce en yaşlı insan olarak bilinen Maria de Jesus’un ocak ayında Portekiz’de ölmesinden sonra, Guinness’in en yaşlı insan unvanına sahip olduğuna ilişkin bildiri yazısı da Baines’e verildi. Tek kız kardeşinin küçük bir çocukken tifodan öldüğünü söyleyen Baines, uzun yaşamanın sırrını ‘içki ve sigara içmemek, etrafta dolaşarak aptalca şeyler yapmamak’ olarak açıklıyor.

Baines, ülkesindeki son seçimlerde ‘siyah olduğu için’ Obama’ya oy verdiğini belirtiyor. Sıra dışı rekorlar kıran, çok farklı beceri ve özelliklere sahip insanları bularak belgelendirmesiyle tanınan Guinness Rekorlar Kitabı’nın dışında da, Türkiye de dahil çeşitli ülkelerde ‘en yaşlı insan’ unvanına sahip pek çok kişi bulunuyor. (aa)