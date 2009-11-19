Yaşayan en seksi erkek Johnny Deep

T24-Hollywood yıldızı Johnny Depp, Amerikan magazin dergisi People tarafından 'yaşayan en seksi erkek' seçildi

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46 yaşındaki iki çocuk babası Depp, dergi

tarafından 2003 yılında da aynı unvana layık görülmüştü. Depp böylece, Brad Pitt ve George Clooney ile birlikte iki kez “yaşayan en seksi erkek” seçilen kişiler arasına girdi.



People dergisinin editörlerinden Kate Coyne, “Johnny Depp 10 yıl önce de seksiydi, 10 yıl sonra da seksi olacak” dedi. Derginin 110 kişilik “yaşayan en seksi erkekler” listesinde ayrıca futbolcu David Beckham ile aktörler Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. ve Robert Pattinson da yer aldı.



