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Yaşayan en seksi erkek Johnny Deep

Hollywood yıldızı Johnny Depp, Amerikan magazin dergisi People tarafından 'yaşayan en seksi erkek' seçildi

19 Kasım 2009 02:00

T24-Hollywood yıldızı Johnny Depp, Amerikan magazin dergisi People tarafından 'yaşayan en seksi erkek' seçildi

 8Foto Galeri
46 yaşındaki iki çocuk babası Depp, dergi
 tarafından 2003 yılında da aynı unvana layık görülmüştü. Depp böylece, Brad Pitt ve George Clooney ile birlikte iki kez “yaşayan en seksi erkek” seçilen kişiler arasına girdi.

People dergisinin editörlerinden Kate Coyne, “Johnny Depp 10 yıl önce de seksiydi, 10 yıl sonra da seksi olacak” dedi. Derginin 110 kişilik “yaşayan en seksi erkekler” listesinde ayrıca futbolcu David Beckham ile aktörler Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. ve Robert Pattinson da yer aldı.


 

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