Yaşayan efsane Buffon, Juventus'a ve Milli Takım'a veda etti

Tecrübeli kaleci, cumartesi günü Verona karşısında son kez Juventus forması giyecek

Buffon: \"Önemli teklifleri değerlendiriyorum\"

Esma ÇAKIR - ROMA / DHA

Juventus\'un ve İtalya Milli Takımı\'nın yaşayan efsane kalecisi Gianluigi (Gigi) Buffon, siyah-beyazlı ekipten ve milli takımdan ayrıldığını açıkladı. Buffon, kariyerini ne şekilde sürdüreceğine ilişkin kesin kararı ise gelecek hafta vereceğini belirtti.

İtalya ve dünya futbolunun yıldızlarından Gigi Buffon, duygusal anların yaşandığı bir basın toplantısı düzenleyerek, 23 yıllık profesyonel futbol kariyerinin 17 yılını geçirdiği Juventus\'u bıraktığını duyurdu.

Kariyerine 1995\'te Parma\'da başlayan 40 yaşındaki file bekçisi, Torino\'daki Allianz Stadyumu\'nda kulübün başkanı Andrea Agnelli ile düzenlediği basın toplantısında, zaman zaman sesi çatallaşarak kararını açıkladı.

Cumartesi günü Verona karşısında Juventus formasıyla son maça çıkacağını söyleyen Buffon, \"Bugün çok özel ve duygusal anlamda çok zengin bir gün benim için. Olağanüstü bir kariyer geçirdim. Oldukça dingin ve mutluyum. Burada muhteşem bir 17 yıl geçirdim ve bunun için Juventus ailesine teşekkür ediyorum. Burası benim bir ailem oldu. 2001 yılında bir yetenek aldılar ve bir şampiyona çevirdiler\" diye konuştu.

40 yaşına kadar sahada olmaktan gurur duyduğunu ve bunun Juventus\'un hüneri olduğunu söyleyen Buffon, \"Buradaki maceramın sonuna geldim. Takımın kaptanlığını artık Giorgio Chiellini yürütecek. Bundan onur duyuyorum\" ifadesini kullandı.

İNGİLTERE LİGİ\'NDE Mİ OYNAYACAK?

15 gün öncesine kadar emekliye ayrılmayı düşündüğünü belirten Buffon, ancak hem saha içi hem de saha dışında olmak üzere çok önemli teklifler geldiğini açıklayarak, \"4-5 gün düşündükten sonra kesin kararımı gelecek hafta vereceğim\" dedi.

İngiltere Ligi\'nden bir takıma gideceği söylentilerini de cevaplayan Buffon, \"Bazı ilginç teklifler aldığımı söyledim. Biraz düşünüp kararımı gelecek hafta açıklamayı tercih ediyorum\" diye ekledi.

Buffon ayrıca, saha dışı tekliflerin en önemlisinin Juventus\'tan geldiğini söyledi.

Son ayların kendisi için zor olduğunu belirten Buffon, \"Futboldan uzak bir gelecek de düşündüm. Ancak nisan ayında kendimi biraz daha rahatlamış, kendine güvenli ve mutlu hissettim. 6 aylık bir dinlenme süreci de fena olmaz aslında\" diye konuştu.

\"BEN BİR REKABET HAYVANIYIM; SAHA İÇİNDE OLURSAM İTALYA\'DA OYNAMAYACAĞIM\"

\"Ben bir rekabet hayvanıyım\" diyen Buffon, saha içinde kariyerini sürdürmesi halinde bunun İtalya\'da olmayacağını da ekleyerek, \"Kesin olan, kariyerimi 3\'üncü ya da 4\'üncü bir ligde bitirmeyeceğim\" şeklinde konuştu.

Serie A\'daki son gününü nasıl geçireceği de sorulan Buffon, \"Ben, dikkatleri üzerine çekmemek için doğum gününü bile kutlamayan bir adamım. Cumartesi günü de benim için normal ama duygusal bir gün olacak. Saygı ve sevgiden başka bir beklentim yok. Kutlamalara alışkın değilim\" diye karşılık verdi.

MİLLİ TAKIMI DA BIRAKTI

Buffon, milli takıma da veda ettiğini duyurarak, bu takımda genç ve yetenekli kalecilerin olduğunu ve onların da deneyim kazanmaları gerektiğini söyledi. Buffon, 4 Haziran\'da Hollanda karşısındaki karşılaşmaya çıkmayacağını da ekledi.

Başkan Agnelli de, Gigi Buffon\'a, \"olağanüstü 17 yıl\" için teşekkür ederken, gelecek yıldan itibaren kalelerini Szczesny\'nin koruyacağını belirtti.

Buffon\'la Juventus\'un inanılmaz rakamlar elde ettiğini ifade eden Agnelli, \"Onunla 26 kupa kazandık. Neredeyse her 2 maçtan birinde gol yemedi.

O, harika, hırslı, onurlu, samimi bir arkadaş ve bir kaptan. Ne karar alırsa alsın ben onun yanında olacağım\" dedi.

1050 MAÇA ÇIKTI

Üst üste 7 sezondur Serie A şampiyonluğu, 4 sezondur da İtalya Kupası zaferleri yaşayan Gigi Buffon, toplam 1050 maçta oynadı, bir rekora imza atarak 9 Serie A, 5 İtalya Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Dünya Kupası şampiyonlukları elde etti.

2004 yılında Uluslararası Futbol Federasyonu\'nun (FIFA) \"Dünyanın Yaşayan En İyi 125 Futbolcusu\" listesine aldığı tecrübeli eldiven, Serie A\'da 639 kez forma giydi.

Juventus\'la toplam 655 maça çıkan Buffon, İtalya Milli Takımı\'nda ise 176 karşılaşmada gök mavili formayı giyerek, bunu gerçekleştiren tek futbolcu oldu.

Buffon, Şampiyonlar Ligi yarı finali rövanş mücadelesi olan Real Madrid maçında İngiliz hakem Michael Oliver\'a yaptığı hareketten dolayı UEFA tarafından soruşturma altına alınmıştı.

Buffon, Oliver için \"Kalp yerine bir çöp torbası taşıyor. O, eşi ve çocuklarının yanında kalsa daha iyi\" ifadesini kullanmıştı.

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