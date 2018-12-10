Yaşatılmaya çalışılan tarihi, çöplüğe çevirdiler

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA\'da tarihi Tepebağ Höyüğü kapsamında kalan arkeolojik kazı ve rekonstrüksiyon yapılan koruma altındaki turistik arazinin çevresi, uyarı levhalarına rağmen bilinçsiz kişilerce çöp atılarak kirletiliyor. Belediye ise çöp konteynerlerinin o bölgeden esnafın talebi üzerine kaldırıldığını söylüyor.

8 bin yıllık Tepebağ Höyüğü ile tarihi Taşköprü\'nün Seyhan ayağı arasında bulunan boş arazide Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce arkeolojik kazı ve rekonstrüksiyon projesi hazırlandı. Koruma altındaki arazinin etrafı, suntalarla örüldü. Yapılan kazılarda, Ortaçağ\'dan kalma 127 adet sikke bulundu. Pek çok kurum, turistik önem taşıyan Tepebağ bölgesindeki tarihi mirasları yeniden yaşatmaya çalışırken, bölge ise adeta çöplüğe döndü. Bilinçsiz vatandaşların, \'Arkeoloji alanıdır. Kesinlikle çöp atmak yasaktır\' yazısına rağmen tarihi alanın etrafına örülen suntaların dibine çöplerini bıraktığı, bazı esnafın da suntaya reklam yazıları astığı, sprey boyayla da yazı yazıldığı görüldü.

Esnaf Ali Kelleci, bölgede çöp konteyneri bulunmadığı için esnafın sokağa çöp biriktirdiğini belirterek, \"Burası önemli bir iş merkezi ve turistik bir yer. Daha önce konteyner vardı ama kaldırıldı. Vatandaş ister istemez burayı kullanmak zorunda. Pis görünüyor ve tarihi dokuya zarar. Çarşımızın girişinde böyle çirkin bir görüntüyle karşılaşmak hoş değil. Yerli ve yabancı turistler buraya çok geliyor\" diye konuştu.

\'ÇÖP GÖRÜRSÜNÜZ BURASI ADANA\'

Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Baş Kontrolörü Ahmet Bilgin ise daha önce bölgede bulunan çöp konteynerlerinin, pis koku nedeniyle esnafın şikayeti üzerine kaldırıldığını belirterek, şunları söyledi:

\"Konteynerler kaldırıldı fakat her akşam saat 16.00\'da ekiplerimiz çöpleri kaldırıyor. Bu vatandaşlar çöpünü bir yere atmak zorunda. Bölgede en uygun yer burası, kimsenin bir şikayeti yok. Gün içerisinde çöp görürsünüz, burası Adana ama her caddenin belli bir çöp alma saati vardır, vatandaş buna uymuyor. Normal değil ama konteyneri vatandaş kaldırttı.\"

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