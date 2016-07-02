'Yaşasın Sinema'da üç yeni film

Institut français Istanbul / İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde Başka Sinema işbirliğiyle her ay gerçekleşen ‘Yaşasın Sinema / Vive Le Cinéma' programı yeni filmlerle devam ediyor.

Zero İstanbul'un haberine göre; programda bu ay üç Fransız yapımı yer alıyor. İstanbul Film Festivali’nde ilgi toplayan; Lucile Hadzihalilovic’in yönettiği ‘Evrim’ ve Felix van Groeningen’in ‘Belgica’ bu ay beyazperdeye yansıyacak filmler arasında. Maiwenn’in yönetmenliğini üstlendiği, geçmişi sorgulayan bir çiftin ilişkisine odaklanan ‘Prensim’ filmi ise ön gösterimiyle Fransız Kültür Merkezi’nde izlenebilecek.

Fransız Kültür Merkezi sinema biletleri 10 TL’den satılıyor.