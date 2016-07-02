T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

'Yaşasın Sinema'da üç yeni film

Fransız Kültür Merkezi'nde her ay düzenlenen Yaşasın Sinema programında bu ay üç Fransız yapımı yer alıyor

02 Temmuz 2016 01:06

Institut français Istanbul / İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde Başka Sinema işbirliğiyle her ay gerçekleşen ‘Yaşasın Sinema / Vive Le Cinéma' programı yeni filmlerle devam ediyor.

Zero İstanbul'un haberine göre; programda bu ay üç Fransız yapımı yer alıyor. İstanbul Film Festivali’nde ilgi toplayan; Lucile Hadzihalilovic’in yönettiği ‘Evrim’ ve Felix van Groeningen’in ‘Belgica’ bu ay beyazperdeye yansıyacak filmler arasında. Maiwenn’in yönetmenliğini üstlendiği, geçmişi sorgulayan bir çiftin ilişkisine odaklanan ‘Prensim’ filmi ise ön gösterimiyle Fransız Kültür Merkezi’nde izlenebilecek.

Fransız Kültür Merkezi sinema biletleri 10 TL’den satılıyor.

ETİKETLER

Fransız Kültür MerkeziBaşka Sinemayeni filmlerIMDbYaşasın Sinema

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24