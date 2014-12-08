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'Yaşasın! Memet Ali Alabora'ya af çıktı'

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, tiyatro oyuncusu Memet Ali Alabora'ya 'geri dön' çağrısı yaptı

08 Aralık 2014 10:46

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Gezi Parkı direnişi sürecinde aldığı ölüm tehditleri nedeniyle Türkiye’den ayrılan tiyatro oyuncusu Memet Ali Alabora’ya “geri dön” çağrısı yaptı. Hakan, Alabora’ya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Buradan bütün sanatçılarımıza sesleniyorum: Cesur olun!” sözlerini hatırlatırken, “Yine saldırırlarsa sana, yine susturmaya kalkarlarsa seni... Yine tehdit ve iftiralarını devreye sokarlarsa... Al eline Cumhurbaşkanı'nın bu konuşma metnini... Çak suratlarının ortasına ortasına” dedi.

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