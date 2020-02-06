Yaşasaydı yarın oğluyla görüşecekti; Harbiyeli babası Aydın Ergün hayatını kaybetti

15 Temmuz 2016'da meydana gelen darbe girişimi sonrasında tutuklanıp, müebbet hapis cezası verilen Harbiyeli öğrenci Alican Ergün'ün babası Aydın Ergün, hayatını kaybetti. Alican Ergün'ün avukatının T24'e verdiği bilgiye göre 3.5 yıldır hapiste olan Alican Ergün'e babasının cenazesine katılması için izin verilmedi. Ergün babasının cenazesine katılamadı.

(Aydın Ergün - Alican Ergün)

4,5 aydır kanser hastası olan Aydın Ergün'ün yaşasaydı yarın (7 Şubat) oğluyla Silivri cezaevinde görüşe gideceği öğrenildi.

Aydın Ergün'ün oğlu Alican'ı kendi rahatsızlığından dolayı 2 aydır görmeye gidemediği biliniyordu.

(Alican Ergün)

Aydın Ergün, yaşadığı şehir olan Sakarya'da bugün toprağa verildi.