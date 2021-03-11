Yaşasaydı bugün 22 yaşında olacaktı; Berkin Elvan ölümünün 7. yılında mezarı başında anılıyor

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu tam 269 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren, 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 7. yılında anılıyor.

İstanbul Okmeydanı’nda, Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin kafasına isabet etmesi sonucu aylarca komada kalan, 11 Mart 2014’te henüz 15 yaşındayken yaşamını yitiren Berkin Elvan, bugün ölümünün 7. yılında ailesi ve sevenleri tarafından anılıyor. Henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden Berkin, yaşasaydı bugün 22 yaşında olacaktı.

269 gün komada direnen ve 7 yıl önce bugün hayatını kaybeden Berkin, Elvan ailesinin çağrısıyla Feriköy'de bulunan mezarı başında bugün saat 12.00'de anılacak.