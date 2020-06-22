Tefecilik, göçmen kaçakçılığı ve korsan taksicilik yapan Yaşarlar çetesinin üç üyesi polis çıktı

İstanbul Arnavutköy’de tefecilik, göçmen kaçakçılığı, korsan taksicilik yaptığı iddia edilen ve ‘Yaşarlar’ adı ile bilinen gruba yönelik soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda çete üyesinin üçünün polis olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele polisi 2 yıla yakın bir takipten sonra, geçen temmuzda, baba Şahin Yaşar’ın liderliğini yaptığı örgüte operasyon yaptı.

Yaşar Ailesi’nden 6 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser yardımcısı Hayrettin Gül ile polis memurları Osman Yünkül ve Kâmil Açıkel’in de gözaltına alındığı ortaya çıktı.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianameye göre, Yaşarlar grubu, tefecilik, yağma, göçmen kaçakçılığı, korsan taksicilik, silahla yaralama gibi 15 ayrı eylemle suçlanıyor.

Komiser yardımcısı "Suçları örtbas etti" iddiası

Hürriyet'te yer alan habere göre, dosya kapsamında tutuklu bulunan 9 kişi arasında yer alan Arnavutköy Ekipler eski amiri Hayrettin Gül, suç örgütüne üye olmakla suçlanıyor. Örgütün işlediği iddia edilen bir dizi örtbas etmekle de suçlanan Gül, Yaşarlar’a ait korsan taksicilik yapmalarına göz yumma, örgütün yaraladığı bir galericinin dosyasının kapatılmasına çalıştığı ileri sürülüyor.

Komiserin kardeşi de korsan taksici

İddianamede, Gül’ün kardeşi Y. Gül’ün de korsan taksicilik yaptığı kaydedildi. Dosyada yer alan bilgilere göre, Y. Gül ile bir diğer korsan taksici Selami Sezgin arasında trafik kazası yaşandı. Durumdan haberdar olan Hayrettin Gül, Sezgin’i karakola çağırarak darp etmesi üzerine Sezgin, aldığı darp raporu sonrası şikâyetçi oldu. Örgütün kendilerine yönelik suçlarından mağdur olan toplam 19 kişi de şikâyetçi konumda.

Çete takibe karşı tüm görüşmelerini yüz yüze ve Whatsapp üzerinden yaptı

İddianamede, örgüt üyelerinin teknik takibe karşı önlem almaya çalıştıkları da kaydedildi. Çetenin tüm görüşmeleri yüz yüze ve WhatsApp üzerinden yaptığı belirtildi. Örgütün tutuklu üyesi Ender Yaşar’ın, eski Ekipler Amiri Hayrettin Gül’e attığı “Kanki WhatsApp’a gelsene” yönündeki mesajı da dosyaya girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme ilk duruşma için 26 Haziran’a gün verdi. Öte yandan, tutuklu komiser yardımcısı Hayrettin Gül hakkında, Arnavutköy’de bulunan sanayici Adnan Demirci’nin de Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikâyet başvurusuna ilişkin soruşturma ise sürüyor.