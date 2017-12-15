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Spor

Yaşar'dan Pınar Karşıyaka'ya tam destek

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde pazar günü düşme hattındaki en yakın rakiplerinden Muratbey Uşak'a konuk olacak Pınar Karşıyaka'ya isim sponsoru Yaşar Holding'ten moral yemeği düzenlendi

15 Aralık 2017 16:55

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde pazar günü düşme hattındaki en yakın rakiplerinden Muratbey Uşak\'a konuk olacak Pınar Karşıyaka\'ya isim sponsoru Yaşar Holding\'ten moral yemeği düzenlendi. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar ve İdil Yiğitbaşı, Karşıyakalı oyuncular ve teknik heyetle akşam yemeğinde bir araya geldi. Geceyi, bu süreçte holdingin talebiyle takımla bire bir ilgilenen eski başkanlardan ve Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu organize etti. İstanbul\'da bulunan Başkan Mutlu Altuğ ve yönetim kurulu ise geceye katılmadı.
Geçtiğimiz günlerde transfer yasağını bu sezon ikinci kez kaldırıp takıma takviye yapılmasının önünü açan holding yönetimi, yemekte takıma, \"Her zaman maddi-manevi yanınızdayız. Takıma destek olmaya devam edeceğiz. Bu takım henüz 2 yıl önce şampiyon oldu. Tekrar neden olmasın\" mesajını verdi. Yaşar Holding\'in 20 yıldır isim sponsoru olduğu basketbol takımını şirketleştirerek devralması fikri ise bu organizasyonda dile getirilmedi. Sponsorunun desteğiyle Hırvat pivot Marko Banic\'i transfer eden Karşıyaka, ABD\'li bir oyun kurucunun transferinde de son aşamaya geldi.

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