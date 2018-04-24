Yaşar Okuyan Vatan Partisi'nden istifa etti

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, partisinden istifa etti. Bir dönem Eski Çalışma Bakanlığı görevi de yapan Okuyan’ın partisinden yaşanan son gelişmelerden dolayı istifa ettiği belirtildi.

Okuyan son olarak, “Bahçeli tek başına barajı geçsin, Tandoğan'da anırmazsam şerefsizim” sözleriyle gündeme gelmişti. Okuyan konuya ilişkin, "Bahçeli milliyetçi değildir. Devlet Bahçeli Türk milliyetçisi değildir, ömrünün hiçbir döneminde de olmamıştır. Devlet Bahçeli görevlidir, görevini yerine getiriyor, başka görevleri de var. Kendi şahsi geleceğinin hesabındadır. Çünkü bütün araştırma şirketleri MHP'nin kendi başına oyunu 3.8 ile 6.1 arasında gösteriyor. Devlet Bahçeli'ye söylüyorum, babayiğit adamsan, sıkıyorsa paçan gir de seçime tek başına göreyim seni. Devlet Bahçeli tek başına seçime girsin, barajı geçsin, Tandoğan meydana gidip anırmayan Yaşar Okuyan şerefsizdir. Hadi anırtın lan beni, hadi, yiyorsa paçanız” ifadelerini kullanmıştı.

Vatan Partisi, 15 CHP’li vekilin İYİ Parti’ye geçmesine tepki göstermişti.