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Politika

Yaşar Nuri Öztürk: İslam dünyasında Putin'in tırnağı olacak bir tane adam yok!

"Putin, Kur'an mü'mini kokuları yayıyor"

17 Aralık 2015 11:25

İlahiyat profesörü Yaşar Nuri Öztürk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında "İslam dünyasında Putin'in tırnağı olacak bir tane adam yok" dedi. 

Yaşar Nuri Öztürk, Ulusal Kanal'da ekrana gelen Söz ve Işık programında Gülgün Feyman'ın konuğu oldu.

Dünya basınında bir dönem "Putin Müslüman mı oldu" haberlerinin dolandığını söyleyen Yaşar Nuri Öztürk; Putin'in mü'min kokusu yaydığını, Putin'den Kur'an mü'mini kokularının geldiğini 2008 yılında yazdığını söyledi.

İlahiyat profesörü, Putin'in tırnağı olacak bir tane adamın İslam dünyasında olmadığı sözlerine ekledi.

Yaşar Nuri Öztürk'ün açıklamalarına ilişkin video şöyle:

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