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Yaşar Nuri Öztürk, halka 'raiye' dediği için ifade verdi

"'Raiye'nin kelime anlamı 'sürü' demek"

19 Kasım 2015 17:21

İlahiyatçı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, bir televizyon programında yaptığı konuşma nedeniyle yapılan suç duyurusu üzerine, savcılığa ifade verdi. Halka ‘raiye’ dediği için hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyleyen Öztürk yaptığı açıklamada, “Raiye tabirini bilmiyor adam. Raiye'nin kelime anlamı 'sürü' demek. Osmanlı düzeninde halk Raiye'dir” dedi.

DHA’dan Ümit Türk’ün haberine göre;  Öztürk, savcılığa verdiği ifadenin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde, gazetecilere açıklamada bulundu. Suç duyurusunu Konya'da bir grubun yaptığını ve bu kişileri tanımadığını ifade eden Öztürk, "Yaptığım konuşmada halka 'raiye' dediğim için suç duyurusunda bulunmuşlar" dedi. 'Raiye'nin, Osmanlı düzeninde halkın hukuki adı olduğunu ve Kurani bir tabir olduğunu belirten Öztürk, "Bunu şimdi ben mi icat ettim? Belli ki cehaletin itişiyle olmuş" diye konuştu.

 

“Bu halk 'raiye'dir”

 

Savcıya gerekli açıklamalarda bulunduğunu ve ortada bir meselenin kalmadığını düşündüğünü ifade eden Öztürk, tarih boyunca fikir adamlarının bu tür sıkıntılarla uğraştığını belirtti. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunanlara tepki gösteren Öztürk, "'raiye' tabirini bilmiyor adam. 'Raiye'nin kelime anlamı 'sürü' demek. Osmanlı düzeninde halk 'raiye'dir. Padişah da Rai'dir. Aynı kökten gelir. Çoban anlamına gelir" diye konuştu.

Öztürk, "İngiliz işgali sırasında Sultan Vahdettin'in de yaptığı bir konuşmada, 'Bu halk 'raiye'dir. Sürüdür. Bu sürüye bir çoban lazım, o çoban da benim' diyor. Şimdi yanlış mı yapıyor Vahdettin" şeklinde konuştu.

 

Cumhurbaşkanı'na hakaretten de soruşturma

 

Öte yandan Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ün başka bir televizyon programında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

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