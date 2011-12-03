Yaşar Nuri Öztürk: Bu çocuklar p.ç üretimi!

T24 - Show TV'de Saba Tümer'in programına konuk olan Prof Dr. Yaşar Nuri Öztürk canlı yayında küfür etti.







' SPERM BANKALARINDAN ALINAN ÇOCUKLAR PİÇ ÜRETİMİ OLUR '



Öztürk, izleyicilerden gelen sorulara da yanıt verdi. Ancak gelen bir soru hocayı biraz sinirlendirdi. Sperm bankalarından sperm alınarak hamile kalmak günah mı? sorusuna cevap veren Yaşar Hoca, Saba Tümer'in ağzını açıkta bırakta.



Öztürk, sperm bankalarından ancak nikahlı eş olunursa sperm alınabileceğini söyledi. Bunun dışında olan bütün çocukların 'piç üretimi' olacağını dile getirdi.



Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Saba Tümer, "Hocam siz bu üç harflileri çok seviyorsunuz ama neyse" diyerek konuyu değiştirdi.



