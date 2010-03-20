Yaşar ne yaşar ne yaşamaz

T24 - Diyarbakır'da 87 yaşındaki Abdulkadir Taşpınar, nüfusa kaydı olmadığı için tam 87 yıldır 'kimliksiz' yaşıyor. Askere gitmesinden çocuklarının okumaları da dahil, devletle temas etmesi gereken her durum, ya ertelendi ya da boşverildi. Taşpınar'ın devletle bir teması oldu, cezaevine girdi. Kendi ifadesine göre onda da kimliğe gerek duyulmadı!



Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Ulaş Köyü’nde 1923 yılında doğduğunu belirten Abdulkadir Taşpınar, dünyaya geldikten bir süre sonra anne ve babasının öldüğünü, nüfusa kaydının yapılmadığını ve doğduğu tarihten bugüne kadar nüfus cüzdanına sahip olmadığını söyledi.



Kendi anlatımına göre Taşpınar, askerlik çağı geldiğinde Ergani Nüfus Müdürlüğü’ne başvurdu. Ancak Nüfus Müdürlüğü kaydının bulunmaması nedeniyle olumsuz yanıt verdi. Bu nedenle askerlik yapamadı. Kendisinden 31 yaş küçük eşi Bedriye Çetin ile evlenip çocuk sahibi olunca 1990’da tekrar Nüfus Müdürlüğüne başvurdu. Ancak çocuklar kendisinin değil, nüfusa kaydı bulunan eşinin üzerine kaydedilebildi. Abdülkadir dedenin sekiz çocuğunun sekizi de anneleri Bedriye Çetin’in nüfusuna kaydedildi.





Kimliksiz cezaevine girdi



Birçok kez Ergani Nüfus Müdürlüğü’ne başvurduğunu, ancak her seferinde aynı cevabı aldığını bildiren Abdulkadir dede, bezmiş: “Bana hep nüfusa kaydımın bulunmadığını söylediler. Bu nedenle çocuklarımı 45 yıllık eşimin üzerine kayıt yaptırdım. Yaklaşık 50-60 yıl önce Suriye sınırında kaçakçılık yaptığım için yakalandım. Bana kimliğimi sorunca ben de ‘yok’ dedim. Beni tutukladılar ve kimliksiz dokuz ay cezaevinde kaldım. Bugüne kadar bana hiç kimlik sorulmadı. İstanbul’a bile gittim, fakat kimlik sorgulamaya denk gelmedim. Çocuklarım çok uğraştı, ama bir türlü çıkaramadılar kimliği. Artık kimliğimin çıkmasını istiyorum.”



Abdülkadir Taşpınar’ın çocuklarından 29 yaşındaki Faysal Çetin de doğma büyüme Ergani’nin Ulaş köyünden olan babasının nüfusa kaydının olmaması nedeniyle sıkıntı çektiklerini belirtti: “Bizim kimliklerimiz de çok geç çıktı. Bu nedenle benden büyük ağabeylerim okuyamadı. Oysa hepimiz okumak istiyorduk, ancak kimliklerimiz yoktu. Babamızın da artık bir kimliğinin olmasını istiyoruz!”





Abdülkadir Taşpınar’ın tanımı: Saklı nüfus



Diyarbakır Nüfus Müdürlüğü yetkilileri Abdülkadir Taşpınar’ın ‘saklı nüfus’ (nüfusa kaydı olmayan vatandaş) olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:



“Taşpınar, ilk kez 1996 yılında nüfusa kaydının yapılması için başvurmuş, ancak, anne ve babası hayatta olmadığı için işlemleri askıda kalmış. Taşpınar’ın, 2009 yılında tekrar bir başvurusu olmuş, ancak başvurudan sonra işlemlerin takibi yapılmamış. Taşpınar’ın nüfusa kaydı için yazışmalar yapılmış. İşini takip etmesi gerekiyor. Taşpınar, başvurması halinde işlemleri yapılarak nüfusa kaydedilecek.”





