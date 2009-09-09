Yaşar Kemal'le yıllar sonra yeniden

18 Eylülde yayınlanacak ‘Binbir Çiçekli Bahçe’ ile Yaşar Kemal, yarım yüzyıldır inançla dile getirdiği görüşlerini bir araya getiriyor.



Yaşar Kemal ”Binbir Çiçekli Bahçe” isimli yeni kitabı ile okurla buluşacak.



Yapı Kredi Yayınları’ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Eylülde kitapçılardaki yerini alacak ”Binbir Çiçekli Bahçe” ile ”Yaşar Kemal’in yarım yüzyıldır ısrarla inatla inançla dile getirdiği görüşlerini ve uyarılarını içeren yazıları, konuşmaları ve söyleşileri” bir araya getiriliyor.



Yaşar Kemal, Binbir Çiçekli Bahçe’de 1961′den 2009′a uzanan çeşitli yazılarında, doğanın ve kültürün yozlaşmasındaki tehlikelerin altını çiziyor, bu sorunların kökenlerine dair saptamalarda bulunuyor ve çözüme dair öneriler sunuyor. 3 bölümden oluşan kitabın birinci bölümü, Yaşar Kemal’in 2007′de Ankara’da gerçekleştirilen ”Türkiye Barışını Arıyor” konferansında yaptığı konuşmayla başlıyor. ”Kimlikler” başlıklı ikinci bölüm Orhan Kemal’den Mehmed Uzun’a yazarın yakın dostu olmuş pek çok ismi ağırlıyor. Dokuz yaşındaki Helin Zeynep Miser’in Yaşar Kemal’le yaptığı söyleşiyi de içeren ”Konuşmalar” ise Binbir Çiçekli Bahçe’nin üçüncü bölümünü oluşturuyor.



Yazar, kitaba da adını veren ”Binbir Çiçekli Bahçe” konuşmasını 2007 .yılı Mayıs ayında Norveç’te düzenlenen ”Björnstjerne Björnson Anma Konferansları” sırasında yaptı. Yaşar Kemal, konuşmasında pek çok kez tekrar ettiği gibi, ”Dünyanın şimdi başı belada. Dünyamız şimdi tek kültürlü bir dünyaya doğru başını almış gidiyor. Bu, insanlığı insanlıktan çıkaran bir durumdur. Tek kültürlü bir dünyada insanlığın halini göz önüne getirelim: Tek çiçeğe kalmış, tek renge, tek kokuya kalmış bir insanlık ve tek dile kalmış bir dünya” şeklinde konuşmuştu.



Kitabın son bölümü, Yaşar Kemal’in önemli konuşmalarından beşini bir araya getiriyor. Yerli ve yabancı basında yayımlanan bu önemli metinlerden en dikkat çekici olanını, yazarın, 3. sınıf öğrencisi Helin Zeynep Miser’le ”23 Nisan” dolayısıyla yaptığı söyleşi oluşturuyor. Yaşar Kemal bu söyleşide, küçük muhabire çocuk ve şiir kitaplarından bahsediyor ve ”arkadaşlarım” dediği çocukların çoğu zaman adam sayılmadığından şikayet ediyor. Burada Yaşar Kemal ”Benim için çocuk, çocuk değildir, bizim gibi insandır. Ben, ‘Çocuklar İnsandır’ diye de bir kitap yazdım. Çocukları, çocuk diye bunlar küçümsüyorlar, nefret ediyorum bundan. Çocuklar da küçük görünerek normal insan olamıyorlar. Doğal insan yetişmiyor çocuklar. Böyle bir dünyada savaş da durmuyor” şeklindeki görüşünü dile getiriyor.



Gündemdeki ”Demokratik açılım” tartışmaları konusunda ise Kemal’in 14 yıl önce İstanbul DGM salonunda söylediği ”Benim yazılarım halkımıza birer çağrıdır. Öncelikle batıdaki, doğudaki çocukları, savaşta ölmüş anaları çağırıyorum. Bu savaş en çok sizin yüreğinizi yaktı. Herkesi çağırıyorum, sayın yargıçlar sizleri de bu savaşı durdurmak isteyenlere katılmaya çağırıyorum. Bu ülke hepimizindir ve bu ülke insanlık tarihinde çok uzun yaşamaya layıktır. Hem de onuruyla yaşamaya… Unutmayalım ki bir ülkenin insanlarının onuru en azından toprağı kadar kutsaldır” şeklindeki sözleri veriliyor.



