'Yaşar Kemal'e Nobel verilmesini önleyen Kürt yazar Mahmut Baksi'ydi'

Gazeteci yazar Muhsin Kızılkaya ile Eyüp Burç, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Türk edebiyatının çınarı Yaşar Kemal'e "Nobel verilmesini engelleyen ismin İsveç’te yaşayan Kürt gazeteci ve yazar Mahmut Baksi olduğunu" iddia etti.

Kızılkaya ve Burç, Yaşar Kemal’in "Abdullah Öcalan'la yaptığı bir telefon konuşmasında küfrettiği Öcalan'ın da Kemal'e, 'Senin küfrün benim başım gözüm üstüne' dediğini" de öne sürdü.

Yaşar Kemal'e, Nobel Ödülü verilmemesine ilişkin tartışma manevi oğlu Ahmet Güneştekin'in, “Yaşar Kemal Nobel ödülüne aday olduğunda, bazı Kürtler ve Türkler, Nobel Ödül Komitesi'nden etkili bir üyeye gidip, ‘Yaşar Kemal'e ödülü vermeyin, çünkü Türk devletinin adamıdır. Devletle anlaşma yaptı’ deyip gammazladılar” açıklamasıyla tekrar gündeme geldi. Tartışmaya bu kez Öcalan ve Yaşar Kemal arasında geçtiği öne sürülen küfürlü bir diyalog da eklendi.

Gazetevatan'ın haberine göre, Gazeteci yazar Muhsin Kızılkaya ile Eyüp Burç, Yaşar Kemal’e Nobel verilmesini engelleyen ismin İsveç’te yaşayan Kürt gazeteci Mahmut Baksi olduğunu idda etti.

'Hiç affetmedi’

Kızılkaya ve Burç katıldıkları bir programda şunları söyledi:

“Baksi birçok yerde ‘Yaşar Kemal’e Nobel verilmesini ben engelledim’ diyordu. Nobel komitesi o dönem Yaşar Kemal’in politik tavrında sıkıntı gördü. Yaşar Kemal bu yüzden, Mahmut Baksi’yi hiç affetmedi. Mahmut Baksi yaşamının son döneminde Yaşar Kemal’e yakın olan Kürt yazar Mehmet Uzun’dan kendisiyle helalleşmek istediği için aracılık yapmasını istedi. Uzun, ‘Yaşar Abi, Mahmut Baksi elini öpmek istiyor’ dedi, ama Yaşar Abi affetmedi. Her edebiyatçının rüyası sanatını böyle bir ödülle taçlandırmaktır.”

‘Önemsenecek sanatçı değil’

Kızılkaya ve Burç, Yaşar Kemal’in, Abdullah Öcalan’a küfrettiğini de öne sürerek şöyle konuştu:

“Öcalan bir röportajda ‘Ahmed Arif, Yılmaz Güney ve Yaşar Kemal çok önemsenecek sanatçılar değildir’ demişti. Yaşar Abi de buna çok içerlemişti. Sonra bir kez Yaşar Kaya’nın aracılığıyla Öcalan’la telefonda görüştüler. Yaşar Kemal, Öcalan’a telefonda ‘Benim hakkımda niye böyle şeyler söylüyorsun’ demiş ve o meşhur Kürtçe küfürlerinden birini etmiş. Öcalan da ‘Yaşar Abi senin küfrün benim başım gözüm üstüne’ diye cevap vermiş.”