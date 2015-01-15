Yaşar Kemal'in son durumu hakkında eşinden açıklama

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde dün yoğun bakıma ünitesinde tedavi altına alınan ünlü yazar Yaşar Kemal'in sağlık durumuyla ilgili bugün akşam saatlerinde eşi bir açıklama yaptı.

Yaşar Kemal’in eşi Ayşe Semiha Baban, ünlü yazarın sağlık durumu için, “Temkinli bir şekilde bekliyoruz” dedi.

DHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde hastaneden ayrılan Baban’a, gazeteciler, “Geçmiş olsun. Daha iyi değil mi?” diye sordu. Ayşe Semiha Baban, “Öyle diyor doktorlar. Temkinli bir şekilde bekliyoruz” karşılığını verdi.

Baban, daha sonra otomobiline binerek hastaneden ayrıldı.







