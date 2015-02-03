Yaşar Kemal'in sağlık durumuyla ilgili açıklama: Kontrol altında

Çapa'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yatan ünlü yazar Yaşar Kemal'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, Yaşar Kemal'in tedavi ve bakımının 14 Ocak 2015 tarihinden bu yana 19 gündür sürdüğü hatırlatılarak," 3 Şubat 2015 tarihi itibarı ile, altta yatan nedenlere bağlı gelişmiş olan çoğul organ yetersizliği ile mücadele edilmekte olup yapay solunum desteği devam etmektedir. Bununla birlikte takip edilen parametreler kontrol altındadır" denildi.

