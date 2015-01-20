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Yaşar Kemal'in hakkında açıklama: Durumu stabil

Türk edebiyatının yaşayan en büyük isimlerinden Yaşar Kemal'in son durumu hakkında yapılan açıklamada, durumunun stabil seyrettiği bildirildi

20 Ocak 2015 00:39

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altında bulunan yazar Yaşar Kemal'in, muayene bulgularıyla diğer parametrelerinin stabil seyrettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Üniversitesi'nden (İÜ) yapılan açıklamada, akciğer enfeksiyonu ve kalp ritim bozukluğu sebebiyle 14 Ocak'ta İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen Kemal'in, yoğun bakım ünitesindeki tedavisine devam edildiği hatırlatıldı. 

Açıklamada, Kemal'in sağlık durumuna ilişkin, "Bugün itibarıyla solunum desteğine devam edilen hastamızın, muayene bulguları ile diğer parametreleri stabil seyretmektedir" ifadelerine yer verildi. 

 

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