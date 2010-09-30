Yaşar Kemal'in eserleri e-kitap olarak yayımlanacak

T24- Yapı Kredi Yayınları, aralarında Yaşar Kemal’in de bulunduğu pek çok yazarın kitaplarını e-kitap olarak okura sunuyor.



Kitapseverler artık Yapı Kredi Yayınları kitaplarını e-kitap olarak okuyabilecekler.







idefix.com sitesinde başlatılan ve kitapları elektronik ortamda okuma imkânı veren e-kitap projesine katılan Yapı Kredi Yayınları, öncelikle 70’i aşkın kitap ile projeye dâhil oluyor. Romandan şiire, sanattan anıya, tarihten felsefeye kadar türünün en iyi örneklerini e-kitap olarak okura sunuyor.



Yaşar Kemal’in, röportaj türünün en iyi örnekleri arasında gösterilen 'Bu Diyar Baştan Başa' serisindeki 'Nuhun Gemisi', 'Yanan Ormanlarda Elli Gün', 'Peri Bacaları' ve 'Bir Bulut Kaynıyor' adlı kitapları, listenin ilk göze çarpan eserleri arasında yer alıyor.



Türk şiirinin önde gelen şairleri de yine bu listede. Oktay Rifat, Behçet Necatigil, İlhan Berk, Edip Cansever, Metin Eloğlu, Lale Müldür ve Samih Rifat bu şairlerden sadece birkaçı. Asaf Halet Çelebi, Nezihe Meriç, Selçuk Baran, Tarık Dursun K. ve Kâmuran Şipal gibi ustaların kitapları da artık e-kitap formatında.





Edebiyatımızın genç yazarlarından Kaya Genç, Yalçın Tosun, Orçun Türkay ve Menekşe Toprak’ın kitapları da bundan böyle e-kitap olarak okunabilecek.





Yakın tarihimize ışık tutan kitaplar listede önemli bir yer tutuyor. Kâzım Karabekir’in büyük ses getiren Günlükler’i, Cemil Koçak’ın hazırladığı 27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları, Talat Aydemir’in bütün anılarını kapsayan Hatıratım, hazırlanan kitaplardan bazıları.







