T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Yaşar Kemal'in eserleri e-kitap olarak yayımlanacak

Yapı Kredi Yayınları, aralarında Yaşar Kemal’in de bulunduğu pek çok yazarın kitaplarını e-kitap olarak okura sunuyor.

30 Eylül 2010 03:00

T24- Yapı Kredi Yayınları, aralarında Yaşar Kemal’in de bulunduğu pek çok yazarın kitaplarını e-kitap olarak okura sunuyor.
 

Kitapseverler artık Yapı Kredi Yayınları kitaplarını e-kitap olarak okuyabilecekler.


idefix.com sitesinde başlatılan ve kitapları elektronik ortamda okuma imkânı veren e-kitap projesine katılan Yapı Kredi Yayınları, öncelikle 70’i aşkın kitap ile projeye dâhil oluyor. Romandan şiire, sanattan anıya, tarihten felsefeye kadar türünün en iyi örneklerini e-kitap olarak okura sunuyor.


Yaşar Kemal’in, röportaj türünün en iyi örnekleri arasında gösterilen 'Bu Diyar Baştan Başa' serisindeki 'Nuhun Gemisi', 'Yanan Ormanlarda Elli Gün', 'Peri Bacaları' ve 'Bir Bulut Kaynıyor' adlı kitapları, listenin ilk göze çarpan eserleri arasında yer alıyor.

Türk şiirinin önde gelen şairleri de yine bu listede. Oktay Rifat, Behçet Necatigil, İlhan Berk, Edip Cansever, Metin Eloğlu, Lale Müldür ve Samih Rifat bu şairlerden sadece birkaçı. Asaf Halet Çelebi, Nezihe Meriç, Selçuk Baran, Tarık Dursun K. ve Kâmuran Şipal gibi ustaların kitapları da artık e-kitap formatında.


Edebiyatımızın genç yazarlarından Kaya Genç, Yalçın Tosun, Orçun Türkay ve Menekşe Toprak’ın kitapları da bundan böyle e-kitap olarak okunabilecek.


Yakın tarihimize ışık tutan kitaplar listede önemli bir yer tutuyor. Kâzım Karabekir’in büyük ses getiren Günlükler’i, Cemil Koçak’ın hazırladığı 27 Mayıs Bakanlar Kurulu Tutanakları, Talat Aydemir’in bütün anılarını kapsayan Hatıratım, hazırlanan kitaplardan bazıları.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24