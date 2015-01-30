'Yaşar Kemal'in durumu ağırlaşmaktadır'

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof Dr Şükrü Öztürk, Türk edebiyatının yaşayan efsanelerinden Yaşar Kemal'in durumu hakkında açıklama yaptı. Öztürk açıklamada "Kronik hastalıklara bağlı sorunlar edeniyle genel durumu ağırlaşmaktadır" denildi.

Yaşar Kemal'in son sağlık durumu ile ilgili endişe verici bir açıklama geldi. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof Dr Şükrü Öztürk, Yaşar Kemal 'in durumu hakkında açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Değerli Yazarımız Yaşar Kemal’in Yoğun Bakım Servisimizdeki tedavisi 14 Ocak 2015 tarihinden bu yana sürmektedir. 30 Ocak 2015 tarihi itibarı ile yapay solunum desteği sağlanmaktadır. Kronik hastalıklara bağlı sorunlar edeniyle genel durumu ağırlaşmaktadır. Bununla birlikte takip edilen parametreler kontrol altındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."