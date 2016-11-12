T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Yaşar Kemal'in balmumu figürüne yoğun ilgi

Ziyaretçiler heykelin yanındaki koltuğa oturarak fotoğraf çektirdi ve yakından inceleme fırsatı buldu

12 Kasım 2016 23:16

Türkçe edebiyatın usta yazarı Yaşar Kemal’in balmumu figürü, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 35. Uluslararasıİstanbul Kitap Fuarı ziyaretçileriyle buluştu.

Kendine özgü tarzıyla Türk edebiyatını dünyaya tanıtan ve 2015'te hayata veda eden yazarın figürü, gerçeğine benzerliği nedeniyle, yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler heykelin yanındaki koltuğa oturarak fotoğraf çektirdi ve yakından inceleme fırsatı buldu.

Yaşamı boyunca Anadolu efsane ve masallarından beslenen 40 kitaba imza atan Yaşar Kemal’in Madame Tussauds İstanbul’da sergilenmek üzere hazırlanan balmumu figürü, yazarın 1990’lı yıllardaki fotoğrafları esas alınarak hazırlandı. Figür, 30'un üzerinde sanatçı tarafından 6 ayı geçen bir sürede hazırlandı. Figür üzerindeki kıyafetler, ayakkabı ve gözlük, usta yazarın eşi tarafından Madame Tussauds İstanbul'a hediye edildi.

Madame Tussauds'nun, 21. merkezi 28 Kasım'da İstiklal Caddesi'ndeki Grand Pera'da açılacak. Ziyaretçilerin, sevdikleri ünlü isimleri yakından görebilecekleri ve fotoğraflarını çekebilecekleri merkezde, tarih, kültür, sanat, spor ve siyaset dünyasından 50'nin üzerinde figür yer alacak.

Sergilenecek figürler arasında Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Barış Manço, Adile Naşit, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Angelina Jolie, Brad Pitt, Messi, Rihanna, Marilyn Monroe ve Muhammed Ali de bulunuyor.

ETİKETLER

Yaşar Kemalbalmumu heykeliTÜYYAP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24