Yaşar Kemal'in balmumu figürüne yoğun ilgi

Türkçe edebiyatın usta yazarı Yaşar Kemal’in balmumu figürü, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 35. Uluslararasıİstanbul Kitap Fuarı ziyaretçileriyle buluştu.

Kendine özgü tarzıyla Türk edebiyatını dünyaya tanıtan ve 2015'te hayata veda eden yazarın figürü, gerçeğine benzerliği nedeniyle, yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler heykelin yanındaki koltuğa oturarak fotoğraf çektirdi ve yakından inceleme fırsatı buldu.

Yaşamı boyunca Anadolu efsane ve masallarından beslenen 40 kitaba imza atan Yaşar Kemal’in Madame Tussauds İstanbul’da sergilenmek üzere hazırlanan balmumu figürü, yazarın 1990’lı yıllardaki fotoğrafları esas alınarak hazırlandı. Figür, 30'un üzerinde sanatçı tarafından 6 ayı geçen bir sürede hazırlandı. Figür üzerindeki kıyafetler, ayakkabı ve gözlük, usta yazarın eşi tarafından Madame Tussauds İstanbul'a hediye edildi.

Madame Tussauds'nun, 21. merkezi 28 Kasım'da İstiklal Caddesi'ndeki Grand Pera'da açılacak. Ziyaretçilerin, sevdikleri ünlü isimleri yakından görebilecekleri ve fotoğraflarını çekebilecekleri merkezde, tarih, kültür, sanat, spor ve siyaset dünyasından 50'nin üzerinde figür yer alacak.

Sergilenecek figürler arasında Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana, Barış Manço, Adile Naşit, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Angelina Jolie, Brad Pitt, Messi, Rihanna, Marilyn Monroe ve Muhammed Ali de bulunuyor.