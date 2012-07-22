Yaşar Kemal'in 10 yıldır beklenen romanı çıkıyor

Yaşar Kemal'in merakla beklenen kitabı 'Çıplak Deniz Çıplak Ada', sonbaharda yayımlanacak.



Yaşar Kemal merakla beklenen son romanını tamamladı. Hürriyet'in haberine göre, ‘Bir Ada Hikayesi’nin dördüncü cildi olan ‘Çıplak Deniz Çıplak Ada’ sonbaharda yayımlanacak.

Bir Ada Hikayesi, savaşlardan, kırımlardan, sürgünlerden arta kalan insanların yeni bir yaşam kurma çabalarını konu alıyor.

Yaşar Kemal’in başta üç kitap olarak tasarladığı romanı ‘Bir Ada Hikayesi’nin ilk cildi ‘Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana’ 1998’de yayımlanmıştı. 2002’de ikinci kitap ‘Karıncanın Su İçtiği’ ile üçüncü kitap ‘Tan Yeri Horozları’ art arda çıkmıştı.