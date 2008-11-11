'Yaşar Kemal'i Orhan Pamuk'a tercih ederim...'

Yaşar Kemal başta olmak üzere, Orhan Pamuk, Çetin Öner, Haldun Taner gibi tanınmış Türk edebiyatçılarının eserlerini Almancaya kazandıran Alman tercüman ve yazar Cornelius Bischoff (80), Almanya'nın Hamburg kentinde edebiyatseverlerle bir araya geldi.



Hamburg Alevi Kültür Merkezi (HAKM) tarafından Altona ilçesindeki dernek salonunda düzenlenen etkinlikte Yaşar Kemal'in kitaplarından alıntılar yapan Bischoff, "Orhan Pamuk'un sinemayla ilgili bazı öykülerini çevirdim. Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülünü hak etmiş bir yazar. Yani, ona politik nedenlerden dolayı ödül verildiğini zannetmiyorum. Yaşar Kemal ile Orhan Pamuk arasında çok iyi bir dostluk var. Orhan Pamuk, ödülü aldıktan sonra Yaşar Kemal kendisini arayarak tebrik etti. Ben yine de Yaşar Kemal'in eserlerini daha çok tercih ediyorum. Türkçeyi çok iyi kullanıyor, Orhan Pamuk'un Türkçesi pek iyi değil" dedi.



Yaşar Kemal'in son kitabı "Ada Hikayeleri IV"ü de Almancaya çevireceğini ifade eden Bischoff, özellikle son dönemlerde Türk edebiyatının dünyada daha iyi tanınmaya başlandığını ve yurt dışında daha fazla arandığını kaydetti.



HAKM'deki okuma etkinliğine Bischoff'un eşi Karin Bischoff, HAKM Başkanı Cengiz Orhan, Altona İlçesi Belediye Meclisi üyesi Filiz Demirel ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.



Hamburg'da 1928 yılında doğan ve 2. Dünya Savaşı sırasında İstanbul'da Saint George Avusturya Lisesi'nde okuyan Cornelius Bischoff, ailesiyle birlikte bir süre Çorum'da yaşadıktan sonra Saint Michel Fransız Lisesi ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.



Hamburg'da öğrenimine devam eden Bischoff, 1978 yılından bu yana edebiyatla uğraşıyor ve Türk edebiyatından çeviriler yapıyor. "Gülibik" romanının çevirisiyle 1978 yılında Padua Üniversitesi Şeref Ödülünü kazanan Bischoff, 1995 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığından teşekkür belgesi aldı.