Yaşar Kemal'e memleketinden fahri doktora!

Yazar Yaşar Kemal’e, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından törenle fahri doktora unvanı verildi.



ÇÜ Mithat Özsan Amfisi’ndeki törende, Rektör Prof. Dr. Alper Akınoğlu, Yaşar Kemal’in cübbesini giydirdi ve doktora belgesini verdi. Kişinin kendi toprağında onurlandırılmasının ödüllerin en değerlisi olduğunu belirten Yaşar Kemal, Türkiye’nin şu anda bir karanlık içerisinde olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:



“Türk meselesi, Kürt meselesi var, var oğlu var. Ama birbirimize düşmemiz bir kültürsüzlüktür. Yine de iyi birtakım insanlar vardır. Onlara güvenin, mutlaka büyük şeyler yapacaklar. Umutsuzluktan umudu öğreneceğiz. 12 sene kasaba kasaba dolaştım Türkiye’yi. Kasaba kasaba Türk halkını dolaştım. Bu halkın müthiş güzel bir halk olduğunun şahidiyim.”