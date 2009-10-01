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Kültür-Sanat

Yaşar Kemal’e 'Fahri Doktora' ünvanı

Osmaniye'nin Hemite Köyü’nde doğan yazar Yaşar Kemal’e, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından ‘Fahri Doktora’ unvanı verilecek.

01 Ekim 2009 03:00

Osmaniye merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Hemite Köyü’nde doğan yazar Yaşar Kemal’e, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından ‘fahri doktora’ unvanı verilecek.

Roman, öykü, deneme çevirileri bulunan, birçok eseri de sinemaya uyarlanıp, çeşitli dillere çevrilen Yaşar Kemal’e, Çukurova Üniversitesi'nin 7 Ekim’de yapılacak 2009- 2010 Akademik Yılı açılış töreninde ‘fahri doktora’ unvanı verileceği bildirildi.

Yaşar Kemal'in, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın dinleti sunacağı törende, açılış dersini vereceği belirtildi. Yaşar Kemal'in açılış dersinin konusunun ‘Çukurova, Doğa ve Roman’ olacağı öğrenildi.

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