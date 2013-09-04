Yaşar Kemal'e Ermenistan'dan adalet ve insan onuruna bağlılık nişanı

Ermenistan Kültür Bakanı temsilcisi Seyranuhi Geghamyan ve milletvekili Aragats Akhoyan'ın yer aldığı bir heyet, edebiyatın dev ismi Yaşar Kemal'i Vaniköy'deki evinde ziyaret etti. Heyet Yaşar Kemal'e, Ermenistan Kültür Bakanlığı'nın Krikor Naregatsi Nişanı'nı takdim etti.

Taner Yener'in DHA'da yayımlanan haberine göre, Ermeni kültürünün gelişimi ve korunmasına katkıda bulunan aydın, yazar, entelektüel ve aktivistlere verilen Krikor Naregatsi Nişanı, Yaşar Kemal'e "adalet, insan onuruna bağlılığı, edebiyat alanındaki katkıları ve Ermeni halkının kültürel mirasına yönelik göstermiş olduğu sivil yüreklilik" dolayısıyla verildi. Heyet ,Yaşar Kemal'e ayrıca 1975 yılında Ermenice basılan "İnce Memed" adlı romanı ile çeşitli hediyeler verdi.

'Halkımızın takdir duygularını iletmeye geldik'

Törende konuşan Ermenistan Kültür Bakanlığı temsilcisi Seyranuhi Geghamyan, törende yaptığı konuşmada, "Benim halkım, insani bir bakış açısıyla ve yüzyılların getirdiği birikimle, yeni nesillere hiçbir olumlu adımın karşılıksız bırakılmaması gerektiğini öğretti. Bugün, ben ve arkadaşlarım bunun için buradayız. Ermeni mimarisinin başlıca örneklerinden biri olan Ahtamar'daki (Akdamar) Surp Haç Ermeni Kilisesi'nin yıkımına karşı çıkarak bireysel yüreklilik gösteren birine halkımızın takdir duygularını iletmeye geldik" dedi.

Geghamyan, İnce Memed'in Ermenice'de de yayınlandığını belirtti ve "O benim kuşağımın da kahramanı" dedi.

'Yeniden diyalogda kararlıyız'

Ermenistan milletvekili Aragats Akhoyan da, "Ben de Vanlıyım. 1951'de yaptığınız hepimizi çok etkiledi. Hep sizinle tanışmak isterdim. Bugün sizi halkım adına selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Halklarımızın yeniden diyalog kurmasında çok kararlıyız. Bu yolda birlikte ilerleyebileceğimize inanıyorum" dedi.

'Çabaların en kutsalı barışta direnmektir'

Yaşar Kemal ise, şunları söyledi:

"Binlerce yıllık zengin bir kültür toprağı olan Anadolu, Urartuların, Greklerin, İyonyalıların, Asurluların, Hititlerin, Frigyalıların, pek çok büyük uygarlığın toprağıdır. Bunların biri de Ermeni uygarlığı. Mimariden müziğe, zanaatten bilime her alanda bu topraklarda önemli izler, büyük isimler bırakan bir kültür.

Bu topraklar aynı zamanda çok büyük acıların, kıyımların toprağı olmuştur. Aleviler, Yezidiler, Süryaniler, Türkmenler, Kürtler ve Ermeniler... Savaş ve kıyımlar her zaman halkların dışında yönetici sınıfların ve tabakaların faydaları uğruna olur.

Yaşanmış çok büyük acılar, yitirilmiş çok büyük değerler var ama insanlığın bütün kirlerinden arınması çabası da var. Çabaların en kutsalı da düşmanlıklara karşı koymak, barışta direnmektir.

Beni Krikor Naregatsi nişanı ile onurlandırdınız. Şairliği kutsal kişiliği kadar önemli olan, şiirleri bin yıldır yaşayan Narekli Krikor benim hemşerim de. Bin yıl öteden sevgi diliyle seslenen Aziz Krikor Naregatsi adına bir dostluk köprüsü kuran Ermenistan Kültür Bakanlığına teşekkür ederim."

Bugün dünya ve özellikle de bölgemizin yoğun bir kavga içinde olduğuna dikkat çeken Yaşar Kemal, "İnanıyorum ki ortak dileğimiz düşmanlıkların dostluğa, öfkenin sevgiye dönüştüğü bir dünyadır. Her zaman söylerim, dünya birbirini besleyen bin çiçekli, bin renkli bir kültür bahçesidir. Kültürler, silahlı emperyalizme kadar birbirlerini silmeye uğraşmamışlar, birbirlerini beslemişlerdir. Bundan sonra da çiçeklerin, renklerin, kokuların har vurulup harman savrulmasına izin vermeyelim. Dostlukta ve barışta birlikte direnelim" dedi.

Törene Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban, Ara Güler, Zülfü Livaneli, Mıgırdiç Margosyan, Ahmet Güneştekin, Osman Kavala ve Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen katıldı.

Öte yandan Yaşar Kemal'in yeni romanı "Yeni Kanatlı Bir Kuş" önümüzdeki hafta piyasaya çıkıyor.



Krikor Naregatsi nişanı



Ermenistan Kültür Bakanlığı'nın sunduğu nişan, adını 951-1003 yılları arasında yaşamış ve aziz ilan edilmiş keşiş, şair ve filozof Grigor'dan (Krikor) alıyor.

Aziz Grigor, hayatının büyük kısmını Van'da, Ahdamar adası yakınında, bugünkü adı Yemişlik olan Narek'teki manastırda geçirmiş. Aziz Grigor'un verdiği çok sayıda eser, Ermeni edebi dilinin gelişmesine büyük katkıda bulunmuş. Ancak, Narek manastırının talihi, Yaşar Kemal'in uyarıları sayesinde son anda kurtarılan Ahdamar'daki benzeri gibi olamamış, 1951'de bu manastır yıktırılmıştı.

2012 yılından bu yana sunulan ödül, Yaşar Kemal'den önce yazar, şair Krikor Bledian'a, filolog ve tarihçi Jean Pierre Mahe'ye ve kültürlerarası diyalogun geliştirilmesi ve kültürel mirasın korunması için çalışan Romualdo Del Bianco'ya verilmiş.