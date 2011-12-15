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Kültür-Sanat

Yaşar Kemal'e büyük Fransız nişanı

Usta edebiyatçı Yaşar Kemal'e en üst düzey Fransız nişanı Legion d'Honneur, 17 Aralık'ta Fransız Sarayı'nda yapılacak törenle sunulacak.

15 Aralık 2011 02:00

T24 - Usta edebiyatçı Yaşar Kemal'e en üst düzey Fransız nişanı Legion d'Honneur, 17 Aralık'ta Fransız Sarayı'nda yapılacak törenle sunulacak.
 

En üst düzey Fransız nişanı olan Legion d'Honneur ile taltif edilen ünlü edebiyatçı Yaşar Kemal, 17 Aralık'ta Fransız Sarayı'nda yapılacak törenle nişanını alacak.


Legion d'Honneur Büyük Şansölyesi Orgeneral Jean-Louis Georgelin, İstanbul'daki Fransız Sarayı'nda gerçekleştirilecek törenle Yaşar Kemal'e ''Grand Officier dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur'' nişanını takdim edecek.


''Grand Officier dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur'' nişanı, Yaşar Kemal'in ''olağanüstü edebi güzergahına, tüm eserlerinin içine işlemiş hümanizmaya ve kültürlerin çeşitliliği ile kültürlerarası diyalog hizmetindeki aralıksız hizmetlerine duyulan saygıyı'' ifade ediyor.


İlk olarak 1802 yılında ihdas edilen ve Fransa'nın en üst düzey ve en seçkin nişanı olan Legion d'Honneur, layık görülenlerin olağanüstü çalışmalarını ödüllendiriyor.


1983 yılında bu nişanın ''Commandeur'' mertebesiyle taltif edilen Yaşar Kemal, ''Grand Officier'' mertebesiyle şereflendirilen ''son derece ender sayıda şahsiyetten biri'' olacak.

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