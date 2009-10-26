Yaşar Kemal'e büyük ayıp

Sincan F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sanat ve Hayat dergisinin yayın yönetmeni Hacı Orman, DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’a gönderdiği mektupta aralarında Yaşar Kemal’in kitaplarının da bulunduğu yayınların 4 haftadır cezaevi yönetimince kendisine verilmediğini belirtti.



DTP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, Sincan F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sanat ve Hayat dergisinin yayın yönetmeni Hacı Orman’ın gönderdiği mektup üzerine TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na başvurdu. Birdal, başvurusunda durumun ivedilikle ele alınarak varsa yasaklamanın kaldırılması için Komisyonun gerekli çalışmaları başlatmasını istedi.



Hacı Orman, Birdal’a gönderdiği mektupta yayın yönetmeni olduğu Sanat ve Hayat dergisinin yazarı Kutsiye Bozoklar’ın cenaze töreninde yaptığı konuşma ve attığı sloganın Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü adına faaliyet" olarak değerlendirildiğini ve 12 Eylül 2009’da tutuklandığını anlattı. Hapishanedeki zamanını daha önce başlamış olduğu roman, senaryo, makale çalışmalarını tamamlamak için değerlendirmeyi düşündüğünü, ancak hapishane yönetiminin adına gönderilen kitapları ve kaynakları kendisine vermediğini bildiren Orman, yayınların hukuken bir sakıncası olmadığını, bir disiplin cezasının da bulunmadığını kaydetti. Kendisine verilmeyen yayınlar arasında Yaşar Kemal’in "Zulmün Artsın" ve "Binbir Çiçekli Bahçe" adlı kitapları, önceden Haluk Gerger ve İsmail Beşikçi ile yaptığı ve henüz yayımlamadığı röportajlar, Leyla Halid’le birlikte katıldığı panellerin konuşma metinleri, yıllarca tuttuğu roman ve senaryo notları, Turgut Uyar ile Behçet Aysan şiirleri, kendi elyazısıyla şiir ve makale taslakları olduğunu belirten Hacı Orman, "Yoksa Yaşar Kemal, Başbakan’ın ‘kültür listesinde’ yer almıyor mu? Yolsa Behçe Aysan sadece ‘yakılacaklar listesinde’ mi yer alıyor?" diye sordu.

İnfaz koruma memurlarına defalarca durumu söylediğini, her seferinde dilekçe yazmasına rağmen bir defa bile açıklama yapılmadığını, 1. ve 2. müdürle görüşmesinde herhangi bir keyfilik olmadığını ve incelemeler bitince verileceğini söylediklerini bildiren Orman, kaynakların 4 haftadır durduğunu ve hiçbir parçasının kendisine verilmediğini vurguladı. Hacı Orman, "nasılsa terörist" anlayışıyla keyfi ve işgüzarca bir engelleme yapıldığını, hapishane içinde fiili bir ceza uygulandığını ifade etti. Orman, aynı mektubu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’a da gönderdiğini belirtti.