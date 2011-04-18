Yaşar Kemal'e 'Aydınlanma' ödülü

T24 - Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, 2011 Yılı Aydınlanma Onur Ödülü’nü Yaşar Kemal’e verdi. Etkinlikte konuşan Yaşar Kemal, eğitim sistemini eleştirerek “Köy Enstitüleri, dünyada kurulmuş yüz akı eğitim sistemidir” dedi. Yaşar Kemal, ödülünü, Köy Enstitülerinin kurucularından İsmail Hakkı Tonguç’un oğlu Engin Tonguç’tan aldı.





Yaşar Kemal, “Köy Enstitüleri, dünyada kurulmuş yüz akı eğitim sistemidir” dedi. Şimdiki eğitim sisteminin 4. yüzyılda kurulduğunu, yüzlerce yıldır insanoğlunun bu sistemi değiştirmediğini belirten Kemal, “Bugünkü eğitim sistemi müthiş kötü bir sistemdir. İnsanoğlu neden buna sonuna kadar sarılmış anlamıyorum. Dünyada nereye gittiysem Köy Enstitülerini anlattım. Okullar için yeni bir dünya kurulmalıdır. Şimdiye kadarkiler iyi değildi. Bunu uzun uzun yazacağım” dedi.





Törende Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da kısa bir konuşma yaptı.



Köy Enstitüleri 71 yaşında

Köy Enstitülerinin, kuruluşunun 71. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanırken Türk Aydınlanmasında önemli rol oynadığı vurgulandı. Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı, yaptığı açıklamada 17 Nisan Köy Enstitüleri Bayramı’nı kutlayaraK “YGS’de yaşanan son gelişmeler, yurttaşlarımızda sınav sistemine ve eğitim sistemine karşı büyük bir güvensizlik duygusu yaratmıştır. Bu güvensizliğin giderilmesi için gerekenler derhal yapılmalıdır” dedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Samsun’da Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen Köy Enstitüsü mezunları anıta çelenk sundu. Bando eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra kutlama komitesi adına bir konuşma yapan, araştırmacı gazeteci-yazar Cemil Baskın, “1940’lı yıllarda eğitim sistemimizde aydınlanmacı devrim olan Köy Enstitülerinin düşün babası Mustafa Kemal’dir. Gerçek yurtseverlerin ilmek ilmek ördüğü, bu aydınlanma devriminin uygulayıcıları olan, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’un yaktığı aydınlanma ateşinin sıcaklığından korkanların, günümüzde eğitim sistemini getirdikleri boyutu hepimiz biliyoruz” dedi. Eğitim-Sen Samsun Şubesi tarafından öğretmenevinde bir panel düzenlendi. Panele Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Başer, Yrd. Doç. Dr. Canani Kaygusuz, Yrd. Doç. Dr. Hasan Aydın ile Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. Adnan Gümüş konuşmacı olarak katıldı. Antakya’da da açıklama yapan Eğitim-İş Hatay Şubesi Başkanı Şenol Eyüpoğlu, Köy Enstitülerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin Aydınlanma devriminin en büyük projesi olduğunu vurguladı. Eyüboğlu, “Köy Enstitüleriyle birlikte aydınlanma yurdun her yanına taşınmıştır. Yoksul ve cahil olan köy halkı Cumhuriyet devrimleriyle Köy Enstitüleri sayesinde tanışmıştır. Böylece yurttaş olma bilinci kazanmıştır” dedi.



