-Yaşar Kemal Legion d'Honneur nişanını aldı İSTANBUL (A.A) - 17.12.2011 - Ünlü edebiyatçı Yaşar Kemal, ''Umut, insanoğlunun sahip olduğu en büyük değerlerden biridir. Ben hep umudun türküsünü söylemeye çalıştım'' dedi. Yaşar Kemal, daha önce Atatürk, İnan Kıraç, Murat Karayalçın, İhsan Doğramacı ve Güler Sabancı gibi isimlere layık görülen, alanlarında başarı göstermiş cumhurbaşkanı, başbakan, iş adamları ve sanatçılara takdim edilen ''Grand Officier dans L'ordre national de la Legion d'Honneur'' adlı, Fransa'nın en yüksek rütbeli onur nişanını aldı. Fransız Büyükelçiliğince Beyoğlu'ndaki Fransız Sarayı'nda düzenlenen törende Kemal'e, edebiyat alanında azınlık hakları, kültürel çeşitlilik ve kültürler arası diyaloğu yüreklilikle savunmasından ötürü layık görülen nişanı, Fransa Cumhurbaşkanı adına Legion d'Honneur Büyük Şansölyesi Orgeneral Jean-Louis Georgelin takdim etti. Törende konuşan Yaşar Kemal, özgürlük, eşitlik ve kardeşliğin tüm insanlığın ortak özlemi olduğunu belirterek, ''AB, farklı kültürlerin, farklı birikimlerin ülkelerin zenginliği olduğunu gören ve üstüne titreyen bir barış birliği olarak yola çıkmıştı. AB'nin düşünce temellerinde Fransa vardır'' dedi. Birçok sanatçı gibi kendisinin de dünyayı güzelliğin kurtaracağına inandığını ifade eden Kemal, ''Bakıyorum yanım, yörem cehennem. Gerçekten şu sanat dedikleri, hele bugünlerde ne işe yarıyor? 'Benim emeklerim boşuna değil mi?' diye soruyorum kendime. Bugün dünyamız şimdiye kadar yaşamadığımız yeni olanaklarla ve de yeni olanaksızlıklarla karmakarışık olmuş. Kimi ülkelerde kan gövdeyi götürüyor, insanoğlunun en büyük utancı olan savaşlar sürüyor. Daha büyük bir utanç olan açlık sürüyor. İnsanın aşağılanması, insanın insanı sömürmesi sürüyor. Bütün dünyamız tükeniyor'' şeklinde konuştu. Kemal, her sanat alanının birinci işinin başkaldırı olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sanat, insanları yalana, zulme, bitip tükenmeyen anlamsız savaşlara, bütün kötülüklere karşı uyarır. Ben bugün de umuduma sıkı sıkıya sarılıyorum. İnsanlığın yarattığı insanı insan yapan kültürleri insanın elinden almaya kimsenin gücü yetmez. 21. yüzyılda insanoğlu doğayı yeniden yaratacak, insanlık değerlerini geliştirecek, insan haklarını eksiksiz sağlayacaktır. Fransa'nın aydınlarının, sanatçılarının da yeniden yaşadıkları yüzyıla damgalarını vuracaklarına, insanlığın yarattığı insanı insan yapan değerleri yücelteceklerine inanıyorum.'' -Orgeneral Georgelin- Orgeneral Georgelin de Fransız Devriminin, kişilerin doğuştan kazandıkları ayrıcalıkların değil erdemlerin takdir edilmesi anlayışını içeren güçlü bir simge olduğunu belirterek, ''Legion d'Honneur, Fransa'da ve tüm dünyada kadınları ve erkekleri, cesaretleri ve kültürlerin çeşitliliğine saygı içinde ulusun idealleri ve evrensel olduğunu düşündüğümüz değerler hizmetinde gerçekleştirdikleri çalışmalar için ödüllendirir'' diye konuştu. Ünlü edebiyatçıya verilen ödülün sadece bir şahsı değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki dostluğu da yücelttiğini kaydeden Georgelin, Kemal'e hitaben şunları söyledi: ''Eserleriniz 40 farklı dile çevrildi ve böylece dünyada eserleri en fazla yabancı dile çevrilen yazarlardan biri oldunuz. Türkiye'deki azınlıkların kültür ve dil haklarının savunucusu olmuş, edebiyat dünyasının vazgeçilmez bir ismi olarak, yazınınızın zenginliği ve çeşitliliği ile Türk edebiyatının tüm dünyaya yayılmasına eşi benzeri olmayan katkılarda bulundunuz.'' Törene, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Laurent Bili ve Yaşar Kemal'in eşi Ayşe Semiha Baban'ın yanı sıra sanatçılar Türkan Şoray, Zülfü Livaneli, Serra Yılmaz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç, gazeteci yazar Ragıp Duran, Oral Çalışlar, Hasan Cemal, Mehmet Barlas, Ertuğrul Özkök, Nebil Özgentürk, Doğan Hızlan, eski başbakan yardımcılarından Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü ve iş adamı Hüsnü Özyeğin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.