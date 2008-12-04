Yaşar Kemal Köşk'e çıkıyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ödüllerin, edebiyat dalında Yaşar Kemal, mimari dalında Turgut Cansever, müzik dalında da Dr. Alaettin Yavaşça’ya verilmesini uygun bulmuştu.

Dünyada Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü üç kez kazanan tek mimar olan ve sağlık sorunları nedeniyle evinde tedavi altında bulunan Turgut Cansever (88) törene katılamayacak.



Cansever’in ödülünü eşi Nilüfer ve kızı Feyza Cansever Gül’ün elinden alacak. Alaettin Yavaşça (82) ile Yaşar Kemal ise (85) törende hazır bulunacak. Davetliler arasında bulunan Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk, New York’ta bulunduğu için törene gelemeyecek. Bu nedenle Gül’ün ev sahipliğinde Kemal ile Pamuk’un buluşturulması düşüncesi hayata geçirilemeyecek.



Davetliler arasında bulunan yazar Adalet Ağaoğlu’ndan ise olumlu yanıt alındığı öğrenildi. Törene, kültür ve sanat dünyasındaki meslek kuruluşları temsilcileri, edebiyat eleştirmenleri, mimarlık fakültelerinden temsilciler ile müzisyenler de davet edildi.

