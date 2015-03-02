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"Yaşar Kemal için 'Allah rahmet etsin' diyeceğim bir ipucu bulamadım..."

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Ahmet Akgündüz, Yaşar Kemal'in ölümünün ardından Twitter'da tepki çeken mesajını sildi

02 Mart 2015 21:47

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Ahmet Akgündüz, Türkiye ve dünya edebiyatının efsanevi ismi Yaşar Kemal’in ardından paylaştığı mesaj ile tepki çekti.

Ahmet Özgündüz, Twitter hesabından takipçileriyle paylaştığı mesajında “Yaşar Kemal öldü; ancak hayatına ait ayrıntılar içinde henüz "Allah rahmet etsin" diyeceğim bir ipucu bulamadım...” ifadelerini kullandı.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Akgündüz’ün bu mesajı özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti. Akgündüz daha sonra tepki çeken mesajını silip, Facebook'tan şu ifadeleri paylaştı: "Arkadaşlar, Yaşar Kemal hakkında bir mesaj yayınladım; laik gazeteler ve İslam'a hakarete hazır olanlar, aleyhimde kusmaya başladılar.

Halbuki ben onun hakkında, "Toprağı bol olsun" demedim; zira kimin imanla gittiğini Allah bilir,
Benim söylediğim "Hayatı, eserleri ve vasiyeti incelediğinde şimdilik rahmet dileğimi henüz söyleyemediğimdir." Ancak Allah'ın rahmeti geniştir. Kimsenin o rahmete engel olmaya hakkı yok. Fakat benim kanaatimi söylemeye de engel yok.
Saygıyla."

 

'Gezi dinsizler, PKK'lılar, sarhoşlar ve CHP zihniyeti tarafından tertipleniyor'

 

Rotterdam Üniversitesi Rektörü Ahmet Akgündüz daha önce de paylaştığı mesajlarla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Akgündüz, Gezi eylemleri sırasında “Gezi dinsizler, PKK’lılar, sarhoşlar, faizciler ve CHP zihniyeti tarafından tertipleniyor” mesajını paylaşmıştı.

Akgündüz, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla ilgili olarak ise, "Biz 700.000 TL'lik saati ahlaksızca koluna takanları, belediyeye 90 bin TL'ye mal olan daireleri, 58 bin TL'ye kendi yandaşlarına seçim malzemesi olarak peşkeş çeken belediye başkanını ve cami yapılmak üzere askeriye bile ikna edilerek alınan arsaya ticari bina yapıp yakınlarına vermek isteyen gafilleri, bu hükümetin günahkâr zerreleri olarak görüyoruz" demişti.

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